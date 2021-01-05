【疫市招聘】勞工處設網上招聘會供2,500個職位 其中75%毋需相關工作經驗

受新冠肺炎影響，本港經濟大受打擊，失業率高企。勞工處於周二（5日）宣布，將於本周四至五一連兩日舉辦職場創新機網上招聘會，提供超過2,500個職位空缺，大部分月薪介乎1萬至2萬元，其中有75%職位空缺毋需相關工作經驗。

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發言人表示，招聘會共有44間機構參與，分別來自商用服務、物業管理及零售業；職位類別亦涵蓋客戶服務主任、會計文員、行政助理、數碼市務主任、動物領養助理、寵物美容師、小學學習班導師、健身教練、烹飪助理、技術員及工程師。當中約79%為全職空缺，大部分月薪介乎一萬元至二萬元、約98%職位空缺學歷要求為中六或以下，約75%職位空缺毋需相關工作經驗。

求職人士只需預先登記成為勞工處互動就業服務用戶，即可於招聘會舉行期間向參加機構遞交網上求職申請，費用全免。

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責任編輯：潘曉豐