【2021十大驚奇】黑石韋恩：料標指上半年回調兩成、年底可升至4500點　去年預測是否準確？

私募基金黑石集團（Blackstone）旗下私人財富管理部門副主席韋恩（Byron Wien）的「十大驚奇」（Ten Surprises）預測出爐！最新預測中，韋恩預期美股標普500指數將在未來數月內下調兩成，但年內反彈至4500點，即較現時水平再升21.6%。

韋恩1986年開始撰寫，當時他正於大摩擔任首席美國投資策略師，2009年加入黑石後，他延續了這一習慣，並於2018年夥拍黑石私人財富管理部門投資總監Joe Zidle加入。他在2020年的版本中，成功預測了標普將升至3500點以上，但他預測的油價升至每桶70美元以上、FAANG股票表現就會遜色、美國十年期國債孳息率升至2.5厘等，均未曾出現。

2021「十大驚奇」預測如下：

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