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【數碼新體驗】教育、建築、零售業部署混合實境方案　HoloLens 2革新管理、學習體驗

科技 14:05 2021/01/05

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微軟日前在本港推出混合實境設備HoloLens 2，並與本地公司合作開發部署零售、教育及建築行業方案。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情新常態下，各行各業加速應用科技方案解決痛點、支援遙距工作。微軟（Microsoft）近日在本港推出的「混合實境」（Mixed Reality，MR）設備HoloLens 2，更已應用於部署零售、教育及建築行業方案，助提供新的團隊協作管理模式及學習體驗等。

混合實境是介乎虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）之間的一種綜合形態，可在現實生活場景中，產生虛擬物件，其一大特色是可以讓用家進行操作、結合並且與現實世界產生互動，並改變虛擬空間環境。

微軟香港商業應用產品業務部主管鍾靜解釋，透過該混合實境設備HoloLens 2，用家毋須預先學習指定手勢，可直接用手抓取及轉動立體的全息影像，操作體驗與接觸一般實物無異。

STEM教學 課堂變3D場景

事實上，該設備早於去年在歐美推出，專攻商用市場，目前已有不少製造廠商如汽車製造使用的案例。而近日與本地公司合作開發的行業應用方案，則包括提供混合實境STEM教育內容、為零售行業而設的協作方案，以及數碼化建築管理方案。

提供混合實境STEM教育內容方面，在2016年成立的本地初創Go VR Immersive，主攻混合實境、虛擬實境、擴增實境的應用開發。共同創辦人田浩洋表示，方案可以為學生提供沉浸式教學體驗，將課堂轉成3D場景，學生亦可以下載化學、物理、生物、天文學及語文科等課程內容。

他舉例，在疫情下，學生亦可在混合實境內做實驗，提高互動效果，毋須實驗室亦能了解學科內容。由於混合實境允許同時接觸虛擬與現實元素，所以他們依然看到其他同學、教師，保持參與度、學習氛圍等。

其中混合實境STEM 教育方案，可以將課堂轉成 3D 場景，以及讓學生完成實驗，疫情下毋須局實驗室亦能了解學科內容。（受訪者提供圖片）

他另分享，由於HoloLens 2的設計較上一代進步，如毋須學習指定手勢已可輕易掌控，所以初次應用大約只需半小時即可上手；未來還可用於醫療教學、訓練的場景。而該公司是本地少數的「混合實境合作夥伴計劃」（MRPP）與微軟HoloLens 2的認可合作夥伴。他透露，目前相關產品銷售中亦有不少來自政府部門，藉此應用於加快遙距工作效率，以及部署其他數碼方案等。

本地初創Go VR Immersive共同創辧人田浩洋表示，HoloLens 2設計較上一代進步，初次應用約需半小時即可上手。（受訪者提供圖片）

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模型投射實境 了解工地狀況

在零售行業的應用方面，科技公司Visionaries 777提供混合實境遙距計劃工具，方便團隊毋須親臨零售店舖之下，建立店舖的數碼複製版，並且看到實體店舖情況。配合分析以往及實時數據，包括顧客佔用率、產品銷售熱點等，再轉化成有效的營銷策略。而建築軟件RIB的iTWO lens方案將設備融合建築管理雲端技術，可以把BIM模型投射到現場實境，幫助了解工地狀況、提供指示等。

此外，針對企業近年陸續將運算需求轉移至雲端，增加運作的靈活性及推動數碼轉型，與在疫下有效控制成本等，該設備亦可與雲端服務結合，以及透過提供軟件支援行業開拓創新的應用方案。鍾靜指出，配合旗下智能雲端平台Azure的商業應用程式，例如可以讓員工透過互動指引學習、提供圖像共享及混合實境注釋等功能，幫助開發者創造不同新體驗。

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記者：張寶燕

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