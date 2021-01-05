【英國疫情】約翰遜宣布第三度全國封城抗疫　直至2月中旬

英國變種病毒令當地疫情進一步轉差，當地周一（4日）新增58,784人染疫，是疫情爆發以來最多，且連續7日新增確診個案超過5萬宗。為減輕醫療系統負擔，同時遏制疫情進一步嚴峻，繼3月與11月之後，英國將第三度施行全國封鎖，直至下月15日。

英揆約翰遜（Boris Johnson）周一發表電視講話，指變種疫苗傳播傳染力更強，醫院承受了更大壓力，接下來數周中，英國處境將會非常艱難，他呼籲民眾留在家中。另外多位國家首席醫療專家亦建議，防疫警報級別應該上調至第5級，並警告稱如不採取行動，在接下來的3周內，部分地區的醫療系統將面臨奔潰風險。

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不過約翰遜認為，如前綫醫護人員、70歲以上長者等優先群體能夠接種疫苗，能夠減少其染疫風險，疫情到2月中旬或會有所緩解，有助於放寬限制措施。

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根據政府指引，自本周二（5日）起，英國民眾須留在家中，僅特定情況下可外出，例如從事必要性工作、購買必需品、每日戶外運動、看醫生等。酒吧，餐館和咖啡館將能夠繼續提供外賣服務，但是禁止銷售酒類。除此之外，所有小學、中學和大學都將停課，改為綫上課堂。

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