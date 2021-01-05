  • 19°C
香港時間 : 2021105日 (二) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】約翰遜宣布第三度全國封城抗疫　直至2月中旬

環球政經 17:46 2021/01/05

分享：

英國變種病毒令當地疫情進一步轉差，當地周一（4日）新增58,784人染疫，是疫情爆發以來最多，且連續7日新增確診個案超過5萬宗。為減輕醫療系統負擔，同時遏制疫情進一步嚴峻，繼3月與11月之後，英國將第三度施行全國封鎖，直至下月15日。

英揆約翰遜（Boris Johnson）周一發表電視講話，指變種疫苗傳播傳染力更強，醫院承受了更大壓力，接下來數周中，英國處境將會非常艱難，他呼籲民眾留在家中。另外多位國家首席醫療專家亦建議，防疫警報級別應該上調至第5級，並警告稱如不採取行動，在接下來的3周內，部分地區的醫療系統將面臨奔潰風險。

【新冠疫情】英國連續六日新增5萬宗確診 約翰遜：將毫無疑問地實施更嚴厲封鎖【下一頁

不過約翰遜認為，如前綫醫護人員、70歲以上長者等優先群體能夠接種疫苗，能夠減少其染疫風險，疫情到2月中旬或會有所緩解，有助於放寬限制措施。

【新冠病毒】世衛證實已出現4種變異病毒　不同變異病毒有何區別？【下一頁

根據政府指引，自本周二（5日）起，英國民眾須留在家中，僅特定情況下可外出，例如從事必要性工作、購買必需品、每日戶外運動、看醫生等。酒吧，餐館和咖啡館將能夠繼續提供外賣服務，但是禁止銷售酒類。除此之外，所有小學、中學和大學都將停課，改為綫上課堂。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李勝男

疫苗 英國 約翰遜 疫情

上一篇文章

【港股追蹤】乳業龍頭罕有集體加價　留意5隻相關概念股份

下一篇文章

【上車攻略】趁業主換樓　買家再用誠意搭夠　業主終肯減價　低市價3%沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低