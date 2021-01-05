【美國制裁】紐交所傳維持ADR上市地位及交易 內地三大電訊商齊倒升

早前美國紐交所撤銷聯通 （00762） 、中電信 （00728） 及中移動 （00941） 在美國上市的地位，三間公司ADR在美國股市下跌後，今日傳出好消息，外媒報導指，紐交所不再進行內地三大電訊商ADR的除牌工作，相關股份都會保持在紐交所掛牌及交易。

三大電訊商均低開近3%後倒升，聯通今早低低開3%後大幅反彈，一度升近一成，中午收報4.77，升6.7%；中電信低開3%後，中午收報2.21元，升5.7%；中移動低開3%後，中午收報46.25元，升5.5%。

早前三間公司均指未收到ADS啟動退市程序的通知，但對有關決定表示遺憾。中國官方包括外交部及中證監均批評美國有關做法漠視國際投資者利益，無端打壓中國企業。

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