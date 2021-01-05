周大福教育集團擬投資逾30億元拓大中華市場 　引入英國寄宿學校Benenden School

▲ 周大福教育集團副主席及行政總裁鄭志剛表示，集團願景是要建構一個獨特的協同教育生態系統。

周大福教育集團宣布，未來數年將投資逾30 億元發展香港及大中華多個教育項目。周大福教育集團執行副主席鄭余雅穎同時宣布，與1923 年創立的英國著名寄宿學校Benenden School 建立策略性合作夥伴關係，在大中華地區引入頂尖學府，首間學校預計於2023 年下旬於大灣區落成啓用。

周大福教育集團副主席及行政總裁鄭志剛表示，集團願景是要建構一個獨特的協同教育生態系統，致力連繫不同的持份者及眾多資源，促進協同效應、提高效益及增進機遇，從而推動幼兒至12 年級優質教育及持續發展。鄭余雅穎表示，是次合作標誌著集團拓展大中華版圖的第一步，以及確立集團在大中華打造幼兒至12 年級最佳雙語學校之一的目標。

周大福教育集團於2017 年下旬成立，目前除了管理及營運維多利亞教育機構（維多利亞幼稚園及Victoria Playpark）及地利亞加拿大學校（DSC）外，亦與香港威雅學校及不少世界頂尖學術機構和大學等建立強大的網絡；同時集團亦為其獨有的教育生態系統，提供全面的教育服務及支援，涵蓋學術及課程發展、人才培訓、學校顧問服務、科技支援、機構及企業合作機會，以及教育投資。

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