【遊戲主機】傳Sony將停產部份PS4機型　未來主攻新世代主機

▲ 最近有日本零售商表示 ，Sony即將開始停產部分型號的PS4主機。

去年11月份，索尼（Sony）新一代PS5遊戲主機正式開賣，更引來全球各地玩家搶購，導致供不應求。最近有日本網友發現，有當地零售商表示 ，Sony即將開始停產部分型號的PS4主機。

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隨著PS5主機推出，未來PS4會逐漸被市場取代。最近有消息傳出，Sony即將停產部分PS4系列產品。據外媒報道，有日本網民在社交媒體Twitter發布一張圖片，有日本零售商貼出告示通知客戶，由於製造商將停止生產部分PS4產品，因此不會再提供新的庫存。當中包括白色PS4 500GB、PS4 1TB、PS4 Pro 1TB，以及黑色PS4 1TB及PS4 2TB版本，一共5款型號。不過目前為止，該消息仍未得到官方證實，而其他地區的零售商也未收到任何通知。

▲ 該名日本網民，在社交媒體Twitter上發布一張圖片，指當地有零售商貼出告示通知客戶，Sony將停止生產部分PS4產品。

報道也指出，去年12月，Sony的官方PlayStation Direct商店曾表示，未來將不會出售提供任何PlayStation 4 Pro遊戲主機。外界也認為，未來Sony會將銷售策略攻向新一代主機，因此會停產部分舊款主機。

責任編輯：李寶如