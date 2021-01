【美國大選】特朗普哀求彭斯推翻結果「望他為我們做些事」

美國大選結果塵埃落定,美國副總統彭斯將在周三,帶領美國國會舉行聯席會議,對美國大選選舉人票進行計票,確認最終美國總統人選。總統特朗普周一談及推翻美國大選結果時,稱希望彭斯「為我們做些事」,似乎暗示彭斯周三需在聯席會議上有所行動。

特朗普(Donald Trump)周一出席佐治亞州參議院競選集會時指:

「我希望彭斯能夠幫助我們,我必須告訴你們。我希望我們的偉大的副總統、我們的偉大的副總統,能為我們服務。他是個好人。」

(I hope that Mike Pence comes through for us, I have to tell you. I hope that our great vice president, our great vice president comes through for us. He’s a great guy.)