【美國大選】特朗普哀求彭斯推翻結果「望他為我們做些事」

美國大選結果塵埃落定，美國副總統彭斯將在周三，帶領美國國會舉行聯席會議，對美國大選選舉人票進行計票，確認最終美國總統人選。總統特朗普周一談及推翻美國大選結果時，稱希望彭斯「為我們做些事」，似乎暗示彭斯周三需在聯席會議上有所行動。

特朗普（Donald Trump）周一出席佐治亞州參議院競選集會時指：

「我希望彭斯能夠幫助我們，我必須告訴你們。我希望我們的偉大的副總統、我們的偉大的副總統，能為我們服務。他是個好人。」 （I hope that Mike Pence comes through for us, I have to tell you. I hope that our great vice president, our great vice president comes through for us. He’s a great guy.)

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特朗普繼續指：

「當然，如果他沒有幫忙，我不會那麼喜歡他。不過，彭斯是個好人。 他是一個很棒的人、一個聰明的人，也是我非常喜歡的人。」 （Of course, if he doesn’t come through, I won’t like him quite as much. Nah, Mike is a great guy. He’s a wonderful man and a smart man and a man that I like a lot.）

特朗普未有明確表示他希望彭斯（Mike Pence）做甚麼事情。按照憲法，彭斯周三會在眾議院及參議院的聯席會議上，會帶領國會確認各個州份的選舉人票，確認美國大選結果。

責任編輯：林嘉莉