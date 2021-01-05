新冠疫苗面世的消息令市場重拾明年經濟復甦、生活重回正軌的希望，對於深受疫情打擊的週期性行業起着正面作用。另一方面，近期中國當局有意重新開始整頓經營不善的信貸企業，此舉長期而言有望為中國債市帶來正面影響。

新冠疫苗進展帶動週期性行業復甦

11月份，材料、能源、金融和工業等受疫情打擊的行業強勢反彈。落後於大市一段時間後，新興市場價值型股票成為市場投資風格由科技股主導的成長型向價值型轉換的受益者。預料於今年，受遏抑的全球需求將被釋放，各國政府及央行將增加財政支出並推出積極的貨幣政策，而能源價格亦有望回升，這些因素均有利於新興市場的週期性企業。此外，新興市場貨幣貶值壓力較美元小，新興市場貨幣反彈亦將對當地經濟發揮刺激作用。事實上，新興市場的價值型企業一直被市場忽略，而近期投資者紛紛物色估值極具吸引力的價值型股票，帶動此板塊交投再度活躍起來。

以政策化解中國債務泡沫

最近中國一些高信用評級（包括AAA評級）的債券接二連三出現違約事件，令市場再掀起對內地企業債券的憂慮，投資者紛紛重新評估日益擴大的中國債市風險。自全球金融危機以來，中國積極對外開放資本市場，中國企業債券市場在過去十年間大幅增長，同時中國企業債券在彭博巴克萊全球綜合指數中的代表性不斷增加。雖然有跡象顯示新冠疫情導致債券市場疲弱，中國被迫撤回信貸改革計劃，但隨著最近經濟表現續有改善，預料中國當局將着手整頓經營不善的企業。長遠而言，整頓中國金融市場有助改善外界對企業信貸投資市場的觀感，有利於中國債市發展。

美國兩院勢均力敵有利市場表現

民主黨候選人拜登勝出美國總統大選後，該黨於上月取得眾議院大半數議席，而美國參議院則可能仍由共和黨控制。縱然結果仍存在變數，並將視乎本周於喬治亞州舉行的投票結果，市場似乎對「分裂政府」的局面反應正面。這個局面一旦確定，美國政壇將會勢均力敵，市場波動性料將隨之下降，並利好高風險資產。反之，如若共和黨在參議院也取得優勢，則會增加推出更激進稅收法案及監管措施的風險。受疫苗推出的利好消息及兩院政治趨向平衡等因素影響，雖然11月份市場出現強勁反彈，但近期仍有機會受政治負面因素衝擊。