【美股焦點】最強蘋果分析師郭明錤：首季iPhone出貨量增長兩成 利好蘋果供應鏈股價

▲ 郭明錤預期，首季iPhone出貨量按年增長兩成至8500萬至9000萬部。

有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤表報告，認為蘋果APPLE（美：AAPL）受益於硬件產品需高勝預期、iPhone組合優化，及內地市場出貨量增加，截至12月底止的首季業績將優於市場預期，並降低市場對蘋果上半年硬件產品庫存修正的疑慮。

郭明錤預期，首季iPhone出貨量按年增長兩成至8500萬至9000萬部，iPhone 12系列佔整體出貨約65%至70%，而iPhone 12 Pro系列需求優於iPhone 12及iPhone 12 mini，將有助改善iPhone的產品均價。

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以Apple供應鏈股價而言，A股在上季表現為全球市場最疲弱，郭明錤指，這是受到AirPods今年出貨增長增速低於預期，及中國廠商競爭加劇影響，但有關負面因素已反映，考慮到透過從海外競爭者取得訂單增長的展望不變，與垂直整合帶來的長期競爭優勢，預測蘋果優於預期首季財報，可望推升近期A股蘋果供應鏈股價。

郭明錤認為，具備下列3個特色的供貨商，仍是市場關注的焦點，包括（1）具備新業務NPI能見度、（2）能滿足Apple海外生產需求能力、與（3） 2021年新產品/新技術顯著受益者。

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編輯：陳韻妍