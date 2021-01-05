  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】最強蘋果分析師郭明錤：首季iPhone出貨量增長兩成 利好蘋果供應鏈股價

股市 12:27 2021/01/05

分享：

郭明錤預期，首季iPhone出貨量按年增長兩成至8500萬至9000萬部。

有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤表報告，認為蘋果APPLE（美：AAPL）受益於硬件產品需高勝預期、iPhone組合優化，及內地市場出貨量增加，截至12月底止的首季業績將優於市場預期，並降低市場對蘋果上半年硬件產品庫存修正的疑慮。

郭明錤預期，首季iPhone出貨量按年增長兩成至8500萬至9000萬部，iPhone 12系列佔整體出貨約65%至70%，而iPhone 12 Pro系列需求優於iPhone 12及iPhone 12 mini，將有助改善iPhone的產品均價。

App Store將調低企業佣金【下一頁】

以Apple供應鏈股價而言，A股在上季表現為全球市場最疲弱，郭明錤指，這是受到AirPods今年出貨增長增速低於預期，及中國廠商競爭加劇影響，但有關負面因素已反映，考慮到透過從海外競爭者取得訂單增長的展望不變，與垂直整合帶來的長期競爭優勢，預測蘋果優於預期首季財報，可望推升近期A股蘋果供應鏈股價。

郭明錤認為，具備下列3個特色的供貨商，仍是市場關注的焦點，包括（1）具備新業務NPI能見度、（2）能滿足Apple海外生產需求能力、與（3） 2021年新產品/新技術顯著受益者。

相關文章：【小米新機】小米11系列將效仿蘋果取消隨機附贈充電器　稱「響應科技環保號召」

相關文章：【Apple Car】Elon Musk 曾恥笑蘋果研發Apple Car　生產汽車比生產手機複雜得多

 

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 優於預期 Apple iPhone AirPods iPhone 12

上一篇文章

【內銀股】摩通與招行計劃與招銀理財成立合資公司

下一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴旗下蝦米音樂2月停止服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假