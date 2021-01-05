【內房減債】恒大出絕招清商舖　「0元購」做業主餘額分十年還

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2021年內房生意難撈，剛開始，監管部門就收緊貸款政策，為內銀房貸設限，其中國有大型銀行的房地產貸款佔比上限設在40%，個人房貸佔比上限則為32.5%。
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在「三條紅綫」下，貸款政策收緊，多少會影響售樓速度，以致現金回籠，令內房不得不諗計增加其他收入來源。於是，有消息傳出，中國恒大（03333）通過「0元購」的方式速銷手上的商業資產。
內地報道，恒大在湖南、江西、重慶等多地推出「0元購」的活動，自今年1月1日至31日起，購買旗下項目商舖的全款客戶，可從2022年起開始，每年返還購房總金額的10%，分十年還清所有款項。據了解，是此推出的項目均在較偏遠的地區。
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事實上，恒大手緊的消息並不新鮮，確實有需要加快出售資產，改善其財務狀況。分析指，商業資產不是恒大的核心資產，採取促銷措施可盡快回籠資金，通過盤活存量資產進一步降低負債。
去年恒大曾提出要降低2020至2022年有息負債總額的計劃，力爭有息負債每年下降1,500億元人民幣。
記者：林衛