【美股分析】美股開年跌逾1% 歷史告訴你是吉還是凶

美股於今年首個交易日先升後跌，三大指數周一（5日）全綫向下，道瓊斯工業平均指數跌1.25%或382.6點，報30,223點; 標普500指數則跌55.4點或1.48%，報3,700點，納斯達克指數跌189點或1.47%，報12,698點。

綜合外媒評論分析，跌市的幕後黑手或是美國佐治亞洲即將將舉行的參議院選舉，如民主黨在是次參議院選舉中全取兩席，然後再加上參議院議長，即副總統的一票，民主黨便能成為多數黨，令施政更加順暢。

今年美國銀行股或者會成為黑馬跑出?【下一頁】

首日未能取得開門紅，很多股民也會感到失望，甚至認為此乃「凶兆」。但由歷史所見，即使道指全年首日跌逾1%，並不代表當月甚至是全年表現差勁。道指自編製以來，便曾18次於全年首個交易日跌超過1%，但只有7年於當月錄得負回報，剛巧亦只有7年全年錄得負回報。以最接近一次的2016年為例，當年道指於首個交易日跌1.58%，當月跌幅更達5.5%，但全年卻錄得13.4%的回報。

資料來源: 道瓊斯、Marketwatch

即使是標普500指數，首個交易日的表現，對全年抑或當月表現也未見明顯的啟示作用。Ally Invest首席投資分析師Lindsey Bell便指，1995年是標普500指數表現最強勁的一年，但當年首個交易日股市仍然報跌，所以首日表現並不能為全年股市定調。據道瓊斯數據顯示，標普500指數歷史上曾12次於全年首個交易日跌逾1%，但只有5次於全年錄得負回報，機率只有42%。

資料來源: 道瓊斯、Marketwatch

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