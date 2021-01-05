【阿里巴巴股價】阿里巴巴旗下蝦米音樂2月停止服務

▲ 阿里巴巴旗下蝦米音樂2月停止服務

阿里巴巴 （09988） 旗下蝦米音樂在網站公布，將於2月5日停止旗下蝦米音樂服務，結束12年服務。據蝦米音樂網站，蝦米音樂即日起停止註冊、增值，2月5日停止所有音樂試聽、下載，3月5日僅會維持音螺平台音樂人授權服務維持營運外，會全面停運，關閉服務器，用戶無法登入。

蝦米音樂於2007年由阿里巴巴系統分析師王皓建立「蝦米音樂分享社群」，翌年正式成立蝦米網。阿里巴巴2013年收購蝦米，2015年3月，將蝦米音樂和天天動聽合併組成阿里音樂。

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不過，內地音樂串流服務漸見成熟，根據極光大數據2019年8月統計，騰訊音樂（美：TME）旗下QQ音樂、酷狗、酷我等3款音樂產品與網易雲音樂滲透率超過8%，蝦米音樂和咪咕音樂只有1%。

另外，內地幾家音樂平台在官方促成下合作，同意相互授權曲庫99%的歌曲，只留下1%作差異化競爭，也令蝦米音樂更難突圍而出，去年11月內地已有傳蝦米音樂將於2021年1月關閉。

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編輯：麥德銘