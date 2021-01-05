  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米華為】全球智能手機市場料大洗牌 小米晉身三甲 華為跌出頭五

股市 12:17 2021/01/05

分享：

全球智能手機市場將大洗牌。市場調查機構TrendForce發表報告預期，2021年智能手機生產量增長9%至13.6億部，5G智能手機生產總量約5億部，滲透率快速提升至37%。惟華為受累出售榮耀品牌及美國禁令，料今年排名將由去年第三跌至第七位，小米 （01810） 則會晉身三甲。

小米周二（5日）早段再破頂，高見35.9元後倒跌，中午收市跌1.3%，報34.8元。

雷軍兌現IPO「賺一倍」承諾，詳看【下一頁】

根據TrendForce的推算，今年全球首六位次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo以及深圳傳音（Transsion），涵蓋全球近八成市佔，但疫情與國際局勢的不確定性，加上晶圓代工產能緊絀，該產業未來走向仍存變數。

雷軍抖音新年直播，銷售突破1.88億元人幣，詳情看【下一頁】

該行指，2020全球智能手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量減少11%至12.5億部，為歷年來最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO及Vivo。

5G方面，2020年受到中國政府的積極推動5G商轉的帶動，全年5G智能手機生產總量約達2.4億部，滲透率19%，其中中國品牌市佔約六成。 2021年市場隨著各國陸續恢復5G建設，並相繼推出中低階5G晶片，預計全球5G智能手機生產總量約5億部，滲透率將快速提升至37%。

相關文章：

【小米股價】小米上季智能手機市佔率首次打入全球三甲　歐洲市佔率與蘋果看齊

三星下周一網上發布Galaxy S21系列 手機設備股齊升、舜宇破頂

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：袁諾曦

香港股票 小米集團－W（01810） Vivo 智能手機 Samsung 小米 華為 Oppo
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假