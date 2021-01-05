【小米華為】全球智能手機市場料大洗牌 小米晉身三甲 華為跌出頭五

全球智能手機市場將大洗牌。市場調查機構TrendForce發表報告預期，2021年智能手機生產量增長9%至13.6億部，5G智能手機生產總量約5億部，滲透率快速提升至37%。惟華為受累出售榮耀品牌及美國禁令，料今年排名將由去年第三跌至第七位，小米 （01810） 則會晉身三甲。

小米周二（5日）早段再破頂，高見35.9元後倒跌，中午收市跌1.3%，報34.8元。

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根據TrendForce的推算，今年全球首六位次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo以及深圳傳音（Transsion），涵蓋全球近八成市佔，但疫情與國際局勢的不確定性，加上晶圓代工產能緊絀，該產業未來走向仍存變數。

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該行指，2020全球智能手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量減少11%至12.5億部，為歷年來最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO及Vivo。

5G方面，2020年受到中國政府的積極推動5G商轉的帶動，全年5G智能手機生產總量約達2.4億部，滲透率19%，其中中國品牌市佔約六成。 2021年市場隨著各國陸續恢復5G建設，並相繼推出中低階5G晶片，預計全球5G智能手機生產總量約5億部，滲透率將快速提升至37%。

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編輯：袁諾曦