【美股分析】Tesla實現年產50萬輛目標　市值一度突破7000億美元

上周末公布第四季度車輛交付數據後，本周一（4日）Tesla（TLSA）股價走勢強勁，盤中一度升至744.49，令其市值首次觸及7,000億美元，最終收市報729.77美元，升幅為3.42%。

此前Tesla曾公布，第四季度全球合共交付180,570輛汽車，再創公司交付汽車新紀錄。若以全年計，Tesla去年的交付49.955萬輛汽車，與該公司年初預計的50萬輛相符。另外該公司還表示，將於中國市場銷售國產Model Y車型，價格最高降16.51萬元人民幣，吸引內地民眾搶購。

【中國電動車】Tesla Model Y熱賣 搶唔到車搶新能源車股都好？【下一頁】

自今年3月谷底反彈以來，Tesla股價可謂愈升愈有。根據道瓊斯數據顯示，該公司市值在 111個交易日從1,000億美元增至2,000億美元，然後用了13日增至3,000億美元、27日增至4,000億美元、63日增加至5,000億美元，隨後又在短短8日內突破6,000億美元，而今次又經過18日增至7,000億美元。

目前Tesla在市場上流通的基本股數為 9.5億股，但其第3季財報顯示稀釋後流通股約11億股，即有大約1.5億股的差距，主要是由於管理層認股權等因素。如以11億股計算，Tesla市值曾一度觸及8,200億美元！

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