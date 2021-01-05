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【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升幅約5成

新股IPO 12:13 2021/01/05

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新紐科技於1月6日掛牌。

新紐科技  （09600） 是次吸引逾33萬人認購，超額認購445.5倍。投資界認為股價有機會升約5成，又建議沒有貨的投資者可於股價升幅2成至3成時考慮買入。新紐科技將於1月6日掛牌。

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中薇證券研究部董事黃偉豪認為，是次中籤率不太低，暗盤初段未必有大批投資者追貨，但認為暗盤首日掛牌表現不俗，料升幅約有5成，建議有貨的投資者可於股價升幅5成後沽出止賺。

他又建議，沒有貨的投資者，若見升幅約2至3成則可考慮買入。他認為，新紐科技業務為SasS，並為金融機構及醫療機構提供軟件解決方案，更受市場歡迎。加上，公司不是行業龍頭，受政策影響的風險相對較低，故股價表現較強。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，SasS股甚受市場歡迎，不過是次逾19萬人為「一手黨」，散戶短線內沽出料有一定的沽壓，預料新紐科技升幅約有3成至5成。

大華繼顯聯席董事劉君明預料，升幅約5成至8成，建議有貨的投資者可在首掛收市前獲利部份，之後在價格穩定期前平倉。他又認為，未來金融曾為捷心隆 （02115） 上市擔任保薦人，該股暗盤高上市價1.8倍，首日上市升2.1倍，加上弘毅資本及民生加銀為基石投資者可見業務質素不差。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 新紐科技（09600）
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