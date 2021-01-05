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【美國大選】憂特朗普粉絲持槍示威 華盛頓出動國民警衛隊戒備

環球政治 12:43 2021/01/05

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美國大選結果塵埃落定，美國國會將在周三（6日）舉行聯席會議，對美國大選選舉人票進行計票，確認最終美國總統人選。大批美國總統特朗普支持者將前往華盛頓出席示威活動，希望向國會施壓，以阻止拜登當選。為避免出現暴力衝突，華盛頓市長出動國民警衛隊戒備。

美國副總統彭斯（Mike Pence）會在眾議院及參議院的聯席會議上，會帶領國會確認各個州份的選舉人票，確認美國大選結果。

佐治亞州參議院兩席 民主黨人民調領先 【下一頁】

美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲支持者周三赴華盛頓出席示威活動。預料當日會有數以千計的特朗普支持者，包括極端右翼組織Proud Boys，令人憂慮會否出現像12月12日的集會，最終演變為衝突及騷亂。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）表示在周一（4日）起，與市緊急行動中心合作，為1月6日的示威活動做準備，鮑澤已要求國民警衛隊戒備。

特朗普被指施壓佐治亞官員 企圖干預點票結果 【下一頁】

鮑澤促請華盛頓居民周二及周三遠離市中心，不要與來示威者接觸，當局將盡其所能確保所有示威者保持和平。

鮑澤同時提醒示威者，華盛頓特區的法律禁止在示威活動的1,000英尺範圍內攜帶槍械。另外，根據聯邦法律，在美國國會大廈、自由廣場、國家廣場等地攜帶槍械亦是違法。

華盛頓特區已在幾個主要的集會地點設置「禁止持槍」的標示。此外，出於公共安全的考慮，華盛頓特區在周三至周五將關閉部分街道。

責任編輯：林嘉莉

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