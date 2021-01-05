【日本疫情】東京最快周四頒緊急狀態 縮短食肆營業時間

日本新冠肺炎疫情肆虐，為阻止新冠肺炎疫情蔓延，據日本放送協會（NHK）報道，日本政府計劃最快本周四向東京都及周邊3個縣頒布緊急狀態，將是日本第二次因新冠肺炎疫情進入緊急狀態。緊急狀態下，日本政府計劃要求餐廳及酒吧縮減營業時間、收緊聚會限制及鼓勵企業員工在家工作。

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日本首相菅義偉（Suga Yoshihide）周一指，鑑於埼玉縣、千葉縣及神奈川縣於今年首3日的新冠肺炎確診病例持續飆升，確診數字更佔全國總數的一半，反映當地疫情嚴峻。

菅義偉表示，政府正考慮最快周四對東京都及周邊3個縣頒布緊急狀態，料維持1個月。希望在不阻礙社會及經濟活動的情況下，通過有限及具針對性的措施遏止疫情。

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在緊急狀態下，日本政府打算要求餐廳及酒吧縮減營業時間，並向合資格商戶提供財政支援。

中央政府會和東京都及3個縣政府合作，建議收緊聚會限制以及進一步鼓勵企業容許員工在家工作。此外，緊急狀態令下，政府不會要求關閉所有學校，日本大學入學試將如期於16日舉行，但會採取嚴格防疫措施阻隔疫情傳播。

責任編輯：郭麗明