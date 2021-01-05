【新冠肺炎】公務員在家工作延長至1月20日 僅提供緊急及必須服務

本港第四波疫情持續，港府於周二（5日）宣布，公務員在家工作的上班安排將會延長至1月20日，僅提供緊急及必須公共服務人員除外，並表示將於1月20日前再檢視情況。

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發言人表示，政府個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布，又鼓勵有需要市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務方法。另外，市民須佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體温檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排；並呼籲各僱主按運作需要，盡量讓員工在家中工作，以減少社區人流和社交接觸。

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責任編輯：潘曉豐