【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）

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【美國制裁】紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌 富瑞分析師：「職業生涯最怪異事件」（第二版）
港股今年在弱美元下有不錯的開局，冠軍分析師興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，過去2年港股受大國博弈、疫情等負面影響，港股明顯跑輸新興市場，但現時港股市場已反映過度悲觀的預期，「死豬不怕開水燙」。隨拜登將宣誓就職，中美關係迎來緩和期，海外資金對中國資產特別是港股的風險偏好將會改善，2021年港股風險偏好有望否極泰來，吸引力提升。
紐交所不再讓三大中資電訊營運商除牌【下一頁】
張憶東指，從基本面來看，港股行情將受益於盈利反轉驅動的價值回歸，因得益於超常規刺激政策的累計效應、疫苗的大規模應用，疫情防控能力提升，加上歐美庫存已在歷史低位，2021年歐美有望出現主動補庫存驅動的經濟復甦，同時中國步入「十四五規劃」開局之年，庫存週期的向上動能仍在。
從資金面看，性價比更高的港股將吸引內資和外資共同配置，港股資金面更佳。2021年海外流動性寬鬆而美股估值在高位，全球資金將再配置，而年初內地的信貸和社融增速有望是年內高點，港股有望吸引國內資金再配置。
張憶東推薦十大港股
|紫金礦業 （02899）
|銅金量價齊升，業績進入爆發期
|吉利汽車 （00175）
|新平台帶來顯著增量，浩瀚架構擁抱智能電動
|中車時代電氣 （03898）
|igbt業務前景廣闊，A股上市利於估值提升
|中國平安 （02318）
|業績低點已過，看好公司長期投資價值
|中金公司 （03908）
|業務結構從高度依賴投行業務逐漸走向平衡
|新城悅服務 （01755）
|外拓成效顯著，高增長動能持續
|騰訊控股 （00700）
|場景進一步擴張，變現能力有望重估
|波司登 （03998）
|國貨之光品牌繼續升級
|蒙牛乳業 （02319）
|行業景氣度改善，上游議價能力強
|昊海生物科技 （06826）
|短期業績逐步復甦，長期內外拓展成大眼科巨頭
張憶東薦三大投資主題 同時部署新舊經濟股
張憶東建議，今年同時部署復甦重估價值股及新經濟空間精選成長股，推薦三大投資主題。
首先，繼續看好全球週期性複蘇，價值重估行情延續，繼續推薦金融、地產、有色、能源、汽車等傳統核心資產價值重估的機會。
第二，繼續看好乘風破浪的先進製造業龍頭——「雙循環」驅動、創新驅動，看好新能源車、新能源、電子、新材料、軍工等領域。
第三，互聯網、消費、醫藥是立足中國內需的成長主賽道，推薦受益於復甦的可選消費行業，布局互聯網核心資產。看好互聯網領域龍頭、可選消費品、乳製品、醫藥。
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編輯：陳韻妍