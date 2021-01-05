【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）

▲ 張憶東建議，今年同時部署復甦重估價值股及新經濟空間精選成長股，推薦三大投資主題。

港股今年在弱美元下有不錯的開局，冠軍分析師興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，過去2年港股受大國博弈、疫情等負面影響，港股明顯跑輸新興市場，但現時港股市場已反映過度悲觀的預期，「死豬不怕開水燙」。隨拜登將宣誓就職，中美關係迎來緩和期，海外資金對中國資產特別是港股的風險偏好將會改善，2021年港股風險偏好有望否極泰來，吸引力提升。

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張憶東指，從基本面來看，港股行情將受益於盈利反轉驅動的價值回歸，因得益於超常規刺激政策的累計效應、疫苗的大規模應用，疫情防控能力提升，加上歐美庫存已在歷史低位，2021年歐美有望出現主動補庫存驅動的經濟復甦，同時中國步入「十四五規劃」開局之年，庫存週期的向上動能仍在。

從資金面看，性價比更高的港股將吸引內資和外資共同配置，港股資金面更佳。2021年海外流動性寬鬆而美股估值在高位，全球資金將再配置，而年初內地的信貸和社融增速有望是年內高點，港股有望吸引國內資金再配置。

張憶東推薦十大港股

紫金礦業 （02899） 銅金量價齊升，業績進入爆發期 吉利汽車 （00175） 新平台帶來顯著增量，浩瀚架構擁抱智能電動 中車時代電氣 （03898） igbt業務前景廣闊，A股上市利於估值提升 中國平安 （02318） 業績低點已過，看好公司長期投資價值 中金公司 （03908） 業務結構從高度依賴投行業務逐漸走向平衡 新城悅服務 （01755） 外拓成效顯著，高增長動能持續 騰訊控股 （00700） 場景進一步擴張，變現能力有望重估 波司登 （03998） 國貨之光品牌繼續升級 蒙牛乳業 （02319） 行業景氣度改善，上游議價能力強 昊海生物科技 （06826） 短期業績逐步復甦，長期內外拓展成大眼科巨頭

張憶東薦三大投資主題 同時部署新舊經濟股

張憶東建議，今年同時部署復甦重估價值股及新經濟空間精選成長股，推薦三大投資主題。

首先，繼續看好全球週期性複蘇，價值重估行情延續，繼續推薦金融、地產、有色、能源、汽車等傳統核心資產價值重估的機會。

第二，繼續看好乘風破浪的先進製造業龍頭——「雙循環」驅動、創新驅動，看好新能源車、新能源、電子、新材料、軍工等領域。

第三，互聯網、消費、醫藥是立足中國內需的成長主賽道，推薦受益於復甦的可選消費行業，布局互聯網核心資產。看好互聯網領域龍頭、可選消費品、乳製品、醫藥。

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編輯：陳韻妍