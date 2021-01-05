【2021展望】黑石韋恩「十大驚奇」：A股跑贏、標指調整20%後新高

▲ 黑石私人財富管理部門副主席韋恩發布「十大驚奇」名單

私募基金龍頭黑石集團（Blackstone）旗下私人財富管理部門副主席韋恩（Byron Wien），聯同部門投資總監Joe Zidle，共同發布2021年「十大驚奇 （Ten Surprises）」，預測美國股市未來數個月將會調整兩成，但年內可創新高見4500點，即較現水平再升兩成。

韋恩十大驚奇預測包括：

1. 特朗普會創立自家的電視網絡，計劃參選2024年大選。電視台王牌節目為「The Chief（首席）」，訪問國家、企業領袖，由他虛擬訪問普京會成為歷來最多人收看節目。

2. 拜登上台會與中國建立建設性的外交、貿易關係，中國A股會跑贏新興市場。

紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌 聯通升近9%，可見【下一頁】

3. 成功研發5至10款新冠疫苗，連同療法改善，美國會在5月底陣亡將士紀念日前大致回到「正常」生活，但乘搭飛機、出入戲院等活動須出示接種疫苗證明。

4. 司法部對Google、Facebook的態度轉溫和，認同消費者受惠於他們服務，但會提出要求他們剝離部分資產，但瓦解巨頭的努力在歐洲以外不會成功。

5. 旅遊、航空股成為今年強勢股，財政和貨幣政策維持支持經濟，料美國名義GDP增長超6%、失業率跌到5%，美國展開歷來最長經濟周期，超越2001至20年周期。

6. 聯儲局、財政部公開支持現代貨幣理論，只要經濟增長高於通脹率，赤字不會成為問題，因為通脹溫和增長，金價、虛擬貨幣今年升幅更多。

比特幣走勢似「過山車」創新高後急跌15%，可見【下一頁】

7. 能源公司短線機會會隨經濟回復正常而增加，油價會升至65美元一桶，令能源股成2021年表現最佳股份。

8. 保健、科技以外股份會造好，標指會先調整兩成，年底再升至4500點，周期股跑贏防守股，小型股跑贏龍頭股，股市「K型」反彈，大型科網巨企股成資金流出來源，跑輸大市。

9. 10年期國債孳息率升至2厘，收益曲線變陡，但通脹回升會令實際息率會接近零。

10. 美元止跌回升，美國在疫苗後經濟、金融市場強勁，吸引投資者從日元、歐元資產轉來。

87歲的韋恩曾任職摩根士丹利策略師，1986年開始發布年度「十大驚奇」，受華爾街重視。不過，韋恩對2020年的預測未算準確，包括油價沒有升到桶70美元以上、美國10年期公債孳息率升至2.5厘、蘋果與亞馬遜失去領導地位。

相關文章：

【2021展望】花旗：恒指目標30054點 傳統周期股料跑贏科網股

【2021展望】富瑞上調恒指目標至32000點 2月26日恒指季檢料阿里健康、潤啤染藍（第二版）

編輯：麥德銘