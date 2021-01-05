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【防疫抗疫基金】遊樂場所牌照持有人獲10萬元資助　現已接受申請

商業 11:38 2021/01/05

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第四輪「防疫抗疫基金」下，「遊樂場所牌照持有人資助計劃」提供一次性10萬元津貼，今日（5日）開始接受申請。（資料圖片）

社交距離措施延長兩周至1月20日，包括遊樂場所繼續停業。政府於第四輪「防疫抗疫基金」下，再次推出「遊樂場所牌照持有人資助計劃」，今日（5日）開始接受申請，截止申請日期為2月4日。

【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮

【限聚令延長】現行防疫措施延長至本月20日　黃家和料1月餐飲業生意跌逾4成

資助金額
資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供一次性10萬元津貼，旨在為因新冠肺炎疫情和政府推行的減少社交接觸措施，而業務受到直接影響的合資格牌照持有人提供資助。

申請資格及方法
凡持有由康文署署長根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出的有效遊樂場所牌照的人士，均符合申請資格。申請表格及申請指引會以郵寄方式寄予每個牌照持有人，亦可從康文署網頁下載。合資格的持牌人可向康文署轄下的牌照及檢控小組遞交申請。康文署在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於截止申請日期約兩星期後分批發放津貼。

【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）

責任編輯：朱悅瀅

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