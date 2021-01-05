[阿里巴巴9988] 阿里旗下蝦米音樂 下月起結束12年營運

科網巨頭阿里巴巴(09988) 再有業務消息傳出，旗下串流音樂平台蝦米音樂今日宣布，將於今年2月5日零時停止服務，結束12年營運，盛傳逾月的消息終於得到證實。阿里半日跌2.8%報221.2元。

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蝦米音樂創立於2006年，曾被認為是「最懂音樂、最專業的音樂平台」。但在2013年被阿里收購後，在流量和版權至上的在線音樂賽道上，不進則退。伴隨阿里大文娛版圖的動盪，蝦米音樂逐漸落寞。去年9月，阿里以20億美元全資收購網易（09999）旗下跨境電商平台考拉，同時作為領投方參與網易雲音樂７億美元融資，或許在這個時間點，蝦米音樂出局已成定局。

根據極光大數據2019年6月發布的《國內在線音樂社區研究報告》顯示，以滲透率8％和月活躍數（MAU）8000萬、滲透率1％到8％和MAU 800萬為界，第一陣營被騰訊（00700）旗下音樂娛樂集團和網易雲音樂佔據；蝦米音樂只位居第二陣營。據估算，蝦米MAU或不足200萬，用戶多為小眾音樂愛好者。

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