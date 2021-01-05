【大行點睇】大和升港視目標價8% 料一站式解決方案可提升增長上限

大和發表研究報告指，香港電視（01137）於2020年實際成交金額及2021年的目標成交金額皆符合該行預期，其一站式解決方法業務較預期更雄心勃勃。該行重申其「優於大市」評級，將目標價上調7.69%至14元。

大和指，去年香港電視的GMV達59.54億元，較該行所預期的59.51高。可能是受第四波疫情影響，12月的GMV按月增長17%。另外，港視的2021年GMV目標為66至70億元，按年增11%至18%，中位數略低於該行預期的68.8億元。

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大和指，公司於2020年12月簽署了第一個一站式解決方案客戶。這份新合同使該行感到驚訝，因為這是一個香港項目，而非海外項目。港視將助客戶在港建立一個全新的完全集成電商平台，料於2021年中發布，遠早於該行預期。

該行指，雖然未知新合同的包括規模及收入等細節，但管理層還是放心，並認為這項業務可以增加收入。該行指，由於缺乏細節，尚未將其納入估計，但注意到如果港視執行良好，可能會大幅提升未來幾年內的增長上限。該行將下調2020至21年每股盈利預測6至9%。



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