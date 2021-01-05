  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大和升港視目標價8% 料一站式解決方案可提升增長上限

股樓投資 12:42 2021/01/05

分享：

大和發表研究報告指，香港電視（01137）於2020年實際成交金額及2021年的目標成交金額皆符合該行預期，其一站式解決方法業務較預期更雄心勃勃。該行重申其「優於大市」評級，將目標價上調7.69%至14元。

大和指，去年香港電視的GMV達59.54億元，較該行所預期的59.51高。可能是受第四波疫情影響，12月的GMV按月增長17%。另外，港視的2021年GMV目標為66至70億元，按年增11%至18%，中位數略低於該行預期的68.8億元。

【異動股】食品股板塊造好 農夫山泉破頂升逾一成 詳情請看[下一頁]

大和指，公司於2020年12月簽署了第一個一站式解決方案客戶。這份新合同使該行感到驚訝，因為這是一個香港項目，而非海外項目。港視將助客戶在港建立一個全新的完全集成電商平台，料於2021年中發布，遠早於該行預期。

該行指，雖然未知新合同的包括規模及收入等細節，但管理層還是放心，並認為這項業務可以增加收入。該行指，由於缺乏細節，尚未將其納入估計，但注意到如果港視執行良好，可能會大幅提升未來幾年內的增長上限。該行將下調2020至21年每股盈利預測6至9%。

傳富士康或斥逾15億元 投資內地拜騰汽車  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 趙家盈

經濟 香港電視（01137）

下一篇文章

【美國制裁】紐交所傳維持ADR上市地位及交易 內地三大電訊商齊倒升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕