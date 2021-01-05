  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介永勝醫療 | 長實、中車、金風、龍工及波司登最新部署（立即觀看）

股市 12:52 2021/01/05

分享：

恒生指數中午收報27388點，跌83點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介永勝醫療 （01612） ，另亦會分析長實集團 （01113） 、中國中車 （01766） 、金風科技 （02208） 、中國龍工 （03339） 及波司登 （03998） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

石Sir午市閒談 - 今日推介中船防務｜恒地、中信証券、中信建投、石藥及五菱汽車最新部署（立即觀看）
2021/01/04
今日推介中船防務｜恒地、中信証券、中信建投、石藥及五菱汽車最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 2021投資部署 | 中美經濟前瞻、股債滙走勢、揀股三要點（立即觀看）
2020/12/31
2021投資部署 | 中美經濟前瞻、股債滙走勢、揀股三要點（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介統一企業 | 中海外、信義光能、比亞迪、小米及中國建材最新部署（立即觀看）
2020/12/30
今日推介統一企業 | 中海外、信義光能、比亞迪、小米及中國建材最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 如何沽頂│今日推介海爾智家 | 吉利、港交所、澳能建設、比亞迪及渣打最新部署（立即觀看）
2020/12/29
如何沽頂│今日推介海爾智家 | 吉利、港交所、澳能建設、比亞迪及渣打最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 追揸沽的考量 今日推介天能動力｜五菱汽車、恒生、阿里、保利協鑫及中國聖牧最新部署（立即觀看）
2020/12/28
追揸沽的考量 今日推介天能動力｜五菱汽車、恒生、阿里、保利協鑫及中國聖牧最新部署（立即觀看）
股票 香港股票 石鏡泉 指數期貨 香港 中國 長實 恒生指數 波司登（03998） 中國龍工（03339）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段跌約75點　中資電訊股飈升紐交所收回除牌決定（不斷更新）

下一篇文章

【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假