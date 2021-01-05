2021年之三大蛻變

2020年席捲全球的新冠疫情不僅引致短期劇震，更按下了全球經濟金融長期演進的快進鍵。由此出發，「蛻變」將成為主導2021年的關鍵詞。正視蛻變、主動求變、乘變而上，有望成為在2021年搶佔新身位、打造新優勢的核心路徑。

蛻變之一：全球百年未有之大變局繼續深化。第一，增長動力重尋根基。若拆分細看，2021年全球或將出現的靚麗增長數據，主要源於低基數效應，而非經濟動力的根本性改善。如果將今明兩年的經濟增速結合起來看，大部分主要經濟體的2021年GDP較2019年將是實際負增長或零增長（除中國外）。由此，在後疫情時代，全球經濟仍需在巨大的不確定性中重尋長期增長動力。第二，金融風險居高不下。2020年，在全球超常規政策的刺激下，全球金融風險僅是被階段性抑制而非根本性消除，更多的風險壓力已向資產管理部門、主權部門、非金融企業部門集聚。如何平衡刺激經濟和防範風險，將成為全球政策痛點。第三，全球體系變革不止。本次疫情進一步加劇了部分發達國家的貧富差距和社會矛盾，料將繼續助推民粹主義、保護主義、大國優先主義漲潮。

蛻變之二：中國「雙循環」新格局穩步推進。從長期來看，伴隨着「雙循環」新發展格局的推進，2021年中國經濟有望開啟兩大長趨勢變革。一是在需求側改革層面，內需活力料將長效釋放。我們預計，至2035年中國內需規模有望較2019年實現倍增（剔除通脹影響），這不僅料將夯實中國經濟的內生增長動力，也將促使中國從全球的供給中心發展為「供給-需求」雙中心，助力中國更靈活、更主動地參與全球經貿體系的新一輪重塑。二是在供給側改革層面，國內價值鏈料將提速發展。在「拉長長板+補齊短板」的進程中，國內價值鏈料將加速拓展為富有深度的「研發設計→品牌營銷→加工製造」的完整鏈條。

蛻變之三：數字經濟新時代未來已來。全球新冠疫情在引發危機的同時，也孕育着新機，場景轉換加速改變了個人及企業的生產生活方式，以非自然演進的方式推進各部門同步數字轉型。我們認為，2021年數字經濟的集體路徑跳躍將結下碩果，產業互聯網領域的技術共振將引領數字經濟的加速度，為全球經濟注入可持續增長的新動能。同時，伴隨數據安全的日益顯性化和央行數字貨幣的相繼落地，數字經濟的野蠻生長也將告一段落，監管與創新互促互進、相互依存的關係將愈加突顯。