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【美國制裁】紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌　富瑞分析師：「職業生涯最怪異事件」（第二版）

股市 12:02 2021/01/05

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美國制裁】紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌

紐約證交所表示，不再計劃內地三大電訊運營商的ADR除牌工作，相關股份將繼續在紐交所掛牌及交易。三大電訊商股價造好，中國聯通 （00762） 現升8.7%，報4.86元；中國電信 （00728） 漲7.2%，報2.24元；中國移動 （00941） 升逾6.7%，報46.8元。

對於紐交所之前計劃將三家中資電訊商除牌，之後又撤銷決定，富瑞分析師形容：「連串事件是其職業生涯中在美國遇到最怪異的事（the most bizarre series of events）。」至於做法是否意味著中資電訊公司不會受美國投資禁令限制，該分析師認為，此結論符合邏輯。

他又期望，美國政府可於本周內公布受美國投資禁令限制的中國公司的最終名單；特朗普政府只剩下有限時間就名單達名內部共識，否則在拜登上台後不太可能就此於短期內採取行動。富瑞重申看好中國電訊板塊，並指中電信是首選。

紐交所NYSE此前要求中移動、中電信及聯通除牌【下一頁】

紐交所指，經進一步諮詢相關監管機構後，無計劃要內地三大電訊商除牌。紐交所於除夕日公布，會將三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。中國商務部及中證監相繼批評紐交所造法。

中證監此前指，三大電訊商ADR總體規模不大，合計市值不到200億元人民幣。流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便除牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。

（第二版：新增富瑞分析師評論）

相關文章：【美國制裁】富時羅素周四起再從全球股票指數剔出3中資股　中芯、聯通、南京熊貓上榜　

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編輯：吳敏芳

電訊商 除牌 制裁 中國 美國
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