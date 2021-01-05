【英國疫情】周一確診再創新高 連續7日激增5萬

英國出現高傳染性的新冠病毒，導致英國新冠肺炎疫情持續嚴峻。英國周一（4日）單日錄得58,784宗新冠肺炎確診個案，再創英國疫情自爆發以來的紀錄新高。英國已連續7日新冠肺炎確診病例突破5萬宗。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，將實施全國封城直至2月中。

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據英國衛生部資料顯示， 英國單日錄58,784宗確診病例，再創英國新冠肺炎疫情紀錄新高，至今有逾270萬人確診。此外，英國昨錄407名新冠肺炎患者死亡，累積死亡人數達75,431人。

最新數據亦顯示，在聖誕節至1月2日新年假期間，英格蘭醫院的新冠肺炎患者住院人激增33%，反映當地的防疫措施仍未能遏止疫情蔓延。

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約翰遜周一發表全國講話，將實施第3次全國性封城，以應付急劇擴散的變種新冠病毒。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）亦稱， 蘇格蘭的新冠肺炎疫情「非常嚴重」，當地將於1月期間實施封城。

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責任編輯：郭麗明