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【英國疫情】全國第3次封城 約翰遜：未來數周最艱難

環球社會熱點 10:40 2021/01/05

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英國疫情非常嚴峻，英國更出現高傳染性變種病毒，令英國單日新冠肺炎確診人數創新高。英國首相約翰遜宣布，英國全國需再度封城，英國封城措施料維持至2月中。約翰遜形容，變種病毒的傳播「令人沮喪且震驚」（both frustrating and alarming），約翰遜更料未來數周的情況是「最艱難」（hardest）。

約翰遜發表全國講話，宣布英國展開新冠疫情以來第三次封城。除了採購物資、運動、病毒檢測及醫療治療等必要原因外，所有民眾都不准外出。所有大學、中小學周二起轉用遠距離教學。

英國周一確診再創新高 連續7日激增5萬 【下一頁】

另外，所有非必要商店亦會關閉，食肆及酒吧只會提供外賣服務，並禁止賣酒。

約翰遜指，周一（4日）住院人數約有27,000人，比去年4月第一波疫情爆發時多40%。

約翰遜擬採更嚴格限制 連續6日增5萬確診 【下一頁】

約翰遜形容，接下來的數周將是「最艱難」（hardest）。約翰遜表示，明白封城有多難熬，亦理解民眾的沮喪，呼籲民眾需要團結一起抗疫。

約翰遜估計，因應政府正為多個高風險群組接種第1劑疫苗，料疫情到2月中將會好轉。約翰遜指出，在高風險群組都接種疫苗後，將能把大部份民眾排除在染疫風險之外，屆時就能放寬抗疫措施。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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