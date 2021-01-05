▲ 【防疫措施】政府僱員特別上班安排將延長至1月20日

因應本地疫情仍然非常嚴峻，政府今日宣布， 政府僱員特別上班安排將會延長至1月20日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月20日前再檢視情況。政府發言人呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

現行防疫措施至本月20日 全港學校停課至農曆年假【下一頁】

發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務。此外，自第四波疫情爆發以來，各政府部門均積極動員政府僱員在不同時段、不同崗位參與抗疫工作，包括推行「須檢必檢」、「應檢盡檢」、「願檢盡檢」三方面的檢測；「外防輸入」方面嚴格執行對抵港人士實施的檢疫和閉環管理措施，以及「內防擴散」方面的追蹤、隔離及檢疫等工作。當中有在前線執行各項措施的部門如民政事務總署和各紀律部隊，及提供技術、物資和其他支援的部門如政府資訊科技總監辦公室和政府物流服務署。政府會繼續因應疫情發展和實際需要，靈活調配人手支援抗疫工作。

個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。發言人指，有需要使用公共服務的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

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編輯：吳敏芳