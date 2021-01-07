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【新股IPO】美時醫療已委兩間上市負責行　最快今年上半年遞交上市申請

新股IPO 09:34 2021/01/07

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美時醫療於公司網頁表示正籌備上市事宜。

美時醫療擬在本港上市。消息人士透露，美時醫療已委聘星展及建銀作上市負責行，計劃最快於今年上半年以18A章遞交上市申請，並計劃集資近2億美元（近15.6億港元），惟上市時間表及集資規模仍存在變數。

美時醫療於公司網頁表示正籌備上市事宜。公司主要從事醫院影像技術，包括磁共振成像系統（MRI）、計算機斷層掃描成像系統（CT）、數字X光機系統（DR）的開发、設計、制造、銷售和維護。

目前集團在內地、美國及香港設有研發中心和分支機構，在江蘇泰州中國醫藥城建設的MRI研發生產基地。去年，聯交所舉辦的2020年生物科技峰會，美時醫療有份參與作項目路演。

截至去年全年，聯交所合共錄得13間未有盈利生物科技公司來港上市，總集資規模達385億元，較2019年增長139%。

公司並未有作出回應。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 生物科技 集資 IPO
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