【新股IPO】美時醫療已委兩間上市負責行　最快今年上半年遞交上市申請

▲ 美時醫療於公司網頁表示正籌備上市事宜。

美時醫療擬在本港上市。消息人士透露，美時醫療已委聘星展及建銀作上市負責行，計劃最快於今年上半年以18A章遞交上市申請，並計劃集資近2億美元（近15.6億港元），惟上市時間表及集資規模仍存在變數。

美時醫療於公司網頁表示正籌備上市事宜。公司主要從事醫院影像技術，包括磁共振成像系統（MRI）、計算機斷層掃描成像系統（CT）、數字X光機系統（DR）的開发、設計、制造、銷售和維護。

目前集團在內地、美國及香港設有研發中心和分支機構，在江蘇泰州中國醫藥城建設的MRI研發生產基地。去年，聯交所舉辦的2020年生物科技峰會，美時醫療有份參與作項目路演。

截至去年全年，聯交所合共錄得13間未有盈利生物科技公司來港上市，總集資規模達385億元，較2019年增長139%。

公司並未有作出回應。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

相關文章：【新股IPO】汽車之家傳本月申請在港第二上市 集資78億

【新股IPO】羅兵咸永道：今年全年集資總額達4600億 有望重奪全球IPO冠軍寶座

【新股IPO】BILIBILI傳最快本周末申請在港第二上市 集資逾155億元

責任編輯：謝卓榮