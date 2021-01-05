全球的新型肺炎確診病例突破7400萬宗，超過160萬人死亡。香港亦出現第四波疫情，新型肺炎的確診個案數字急速上升，情況嚴峻，顯示社區有好多隱形傳播鏈。世衞在9月便認可透過測試抗原（antigen）作快速檢測，而這類抗原快速測試棒亦已引入香港。



其中Genesprint 基因圖譜有限公司 (「Genesprint」，下文同 ) COVID-19新冠病毒抗原快速測試套裝深受業界歡迎，這是一種快速色譜免疫分析法，用於定性檢測人類鼻咽/口咽中存在的新冠病毒特異性抗原。

• 通過歐盟CE認證

• 鼻咽/口咽均可測試

• 5-15分鐘即見陽性/陰性結果

• 100%專一性檢測新冠肺炎專用

• 93.75%靈敏度快速測試病毒

• 用家可無痛楚地自行檢測

• 減低出外交叉感染風險

• 適合對象 : 曾經接觸或懷疑接觸確診者 / 想避免到高危地方做檢測者 / 家有小孩或老人者 / 放假曾外出的工人姐姐 / 不想提供私隱資料給政府檢驗中心者 / 中小企員工頻繁測試

▲ Genesprint 推出之COVID-19新冠病毒抗原快速測試套裝深受業界歡迎

中小企自我監察，頻繁測試

Genesprint 於9月起已分別送贈1,000盒Genesprint新冠病毒快速測試套裝予不同機構 (例如: 陽光洗衣廠, 聯合醫院, 富泰護理安老院, 陽光女傭等) 作支持各行業帶動員工進行自我監察，鼓勵頻繁測試，有助加固守護社區健康的第一道防線，深受業界歡迎，以建立一個持續社區防禦系統，保障各界的業務，職員和家庭。富泰護理安老院更是首間設立自費檢測之院舍，除工作人員外，任何人士於任何情況下需進出院舍都必須先進行快速檢驗，嚴格防疫盼成業界標桿。Genesprint產品亦已上架各區陽光洗衣店，方便市民購買。

世衛認可抗原快速測試適合作大型篩查之用

鄺緯陽博士表示「世界衛生組織（WHO）在 2020 年 9 月 11 日公開認可「Antigen抗原快速測試」作為核酸測試以外的其他選擇，Genesprint新冠病毒抗原快速測試適合作大型篩查之用，目標是在一個群組中盡快找出確診者。」另外，由於政府檢測中心排隊人數眾多，或有交叉感染風險，Genesprint由10月份起已安排註冊護士成功為約100個20人以上之團體進行外展形式的快速測試服務，確能為曾經接觸或懷疑接觸確診者之人仕進行急性診斷而消除疑慮。

Genesprint 基因圖譜有限公司

電話：3101 4996

網址：www.gsprint.co

銷售點： https://glthk.com/product/bbzwAofn3F7RwYdP



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