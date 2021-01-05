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【限聚令】林鄭月娥：放寬防疫措施毋須「清零」　通知受查冊人士防「傷害」

Hot Talk 10:13 2021/01/05

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行政長官林鄭月娥出席行政會議前見記者指，11月至今疫情有下降趨勢，過去7日日均約45宗本地個案、約3成為源頭未明，但下降幅度較第二、三波疫情緩慢。林鄭月娥稱，港府昨日已公布延長現有防疫措施兩星期，也會延長學校停止面授課堂至農曆新年假期，同時按校本需要保留少數學生面授彈性。

被問及是否個案「清零」才考慮放寬防疫措施﹐林鄭月娥稱，理解措施對各行各業影響很大，已推4輪防疫抗疫基金，不須達至清零才會放寬防疫措施，會如同上一波疫情有序放寬措施，但現有疫情未放心理可以放寬。

現行防疫措施至1月20日 全港學校停課至農曆年假，可見【下一頁】

對於港府最新擬通知受查冊車牌人士正被查冊，林鄭月娥聲稱，有關服務是有功能，如處理買賣服務，相信立法原意不包括調查式、起底式工作，認為通知相關人士不是過份，傳媒須按法例行事，不應以個人資料「傷害」相關人士。

港台編輯因調查報道時查冊而被捕，令傳媒憂慮影響新聞自由，林鄭月娥僅稱不懂評論個案，只可以向警方查詢，但就指不認同影響到新聞自由。

林鄭月娥指出，收緊違反防疫要求的罰則後，5000元罰款發出300張，而第四波疫情下，累計進行160萬次病毒檢測，找到3000個個案，當中5萬個屬於在強制檢測大廈為市民檢測，發現12個確診個案。

林鄭月娥在會上讚揚不同部門、專家工作，點名指食衛局局長不眠不休工作，衛生署全民皆兵，牙醫同事也走到前線，也感謝醫管局，關注有個別醫院有小型爆發案例。

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編輯：麥德銘

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