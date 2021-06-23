【新股IPO】朝聚眼科醫療通過上市聆訊　集資約23億元、估值達131億元

▲ 朝聚眼科醫療最快本周尋求上市聆訊。

眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療通過港交所上市聆訊，外電指，朝聚眼科醫療計劃集資約3億美元（約23.3億元），聯席保薦人為海通及華泰。承銷團之一的華泰給予公司估值介乎94億至132億元

集團於1988年在內蒙古包頭創立，目前集團擁有17間眼科醫院及23間視光中心，並紮根於中國華北地區。集團收益主要來自於消費眼科服務及基礎眼科服務。去年首9個月，集團收入按年增8.5%至5.96億元（人民幣，下同）；純利按年增59.3%至1.05億元。

公司集資所得將用於建設新醫療機構、在出現合適機遇收購需求相對較高的新市場中的醫院、升級信息系統及作一般資金用途。

（第二版更新通過上市聆訊）

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責任編輯：謝卓榮