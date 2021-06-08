【新股IPO】朝聚眼科醫療本周尋求上市聆訊　集資約23億

▲ 朝聚眼科醫療最快本周尋求上市聆訊。

眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療遞文上市申請。據外電報道指，公司於本周尋求上市聆訊，計劃集資約3億美元（約23.3億元），聯席保薦人為海通及華泰。此前，集團於上市前通過3輪融資，最少獲得5915萬美元（約4.6億港元）。

集團於1988年在內蒙古包頭創立，目前集團擁有17間眼科醫院及23間視光中心，並紮根於中國華北地區。集團收益主要來自於消費眼科服務及基礎眼科服務。截至去年首9個月，集團收入按年增8.5%至5.96億元（人民幣，下同）；純利按年增59.3%至1.05億元。

公司集資所得將用於建設新醫療機構、在出現合適機遇收購需求相對較高的新市場中的醫院、升級信息系統及作一般資金用途。

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責任編輯：謝卓榮