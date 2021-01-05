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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數早段跌逾200點　小米、港交所再創新高（不斷更新）

股市 10:17 2021/01/05

分享：

港股市況不斷更新

美股高開低走，道指跌382點。港股今早承接低開恒生指數低開191點，恒指開報27281點。阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 分別跌3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美國制裁】富時羅素周四起再從全球股票指數剔出3中資股　中芯、聯通、南京熊貓上榜　

【限聚令】林鄭月娥：放寬防疫措施毋須「清零」　通知受查冊人士防「傷害」

即市走勢：

【10︰17】中移動 （00941） 轉升0.3%，高見44.1元。

【10︰09】朝聚眼科醫療遞交上市申請　集資約15.6億

【10︰07】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 轉升近1%；美團 （03690） 跌1%；小米 （01810） 升0.5%。

【10︰05】港交所 （00388） 升近2%，升至450元水平。

【10︰02】港股跌幅收窄至約165點，報27308點。

【10︰00】騰訊 （00700） 轉升，報574元升近0.3%。

【09︰57】港交所 （00388） 升幅擴大至1.3%，高見447.8元新高。

【新股IPO】滴滴出行傳今年來港上市　目標估值高達6240億元

【09︰47】藍月亮 （06993） 升逾2%，高見17.66元創上市新高。

【09︰44】中資電訊股續跌，中移動 （00941） 跌0.8%；聯通 （00762） 跌1.6%；中電信 （00728） 跌1.9%。另外，鐵塔 （00788） 跌4.5%，破底低見1.03元。

【09︰43】港股早段跌約200點，恒生指數跌205點，報27257點。

【09︰42】比亞迪 （01211） 升2%，破頂高見228.8元。

【09︰41】中芯國際 （00981） 早段轉升近1%，高見21.8元。

【09︰40】小米 （01810） 逆市升近1%，股價高見35.75元再創新高。

【09︰37】中國東方教育 （00667） 股價跌一成。銷售文件指，中國東方教育股東擬以每股16.2至17元，配售4800萬股，折讓最多9.8%。

【配股潮】中國東方教育股東折讓最多近一成配股套逾7億　股價跌近一成

【09︰36】圓通國際 （06123） 發盈喜，股價飈升3成，高見6.61元。圓通國際公布，預期集團2020年度收益及純利大幅增加，純利按年上升不少於6倍。

圓通國際盈喜飈逾3成　疫情帶動海外貨運業務全年多賺6倍

【09︰34】農夫山泉 （09633） 逆市升逾3%，股價高見62.5元續創新高。

【09︰33】港交所 （00388） 逆市升0.5%，高見444.4元創上市新高。

【09︰30】錦欣生殖  （01951）  配股，股價跌逾8%。根據銷售文件，有股東計劃以配售價每股14.9元至15.2元，配售8000萬股，折讓最多7.6%。

【配股潮】錦欣生殖股東折讓至多7.6%配股　套現逾12億元

【09︰26】海吉亞醫療  （06078） 跌半成。海吉亞醫療股東配股，據銷售文件，海吉亞醫療股東擬以每股48至49元，配售1,615萬股，折讓最多7.5%。

【配股潮】海吉亞醫療股東折讓最多7.5%配股 套現近8億元、今早跌5%

【09︰20】恒生指數低開191點，開報27281點。阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 分別跌3%。

【09︰14】即月期指開報27250點，跌238點或逾0.8%。

【09︰05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購，淨回籠1300億元人民幣。

【08︰45】恒指黑期跌277點，報27223點，道指期貨升26點，報30130點。

【08︰40】藥明生物 （02269） 主要股東Biologics Holdings配售1.02億股，配售價每股96.5元，較上日收市價折讓近6.5%，套現98億元。

藥明生物主要股東折讓6.5%減持2.5%股權　套現98億元

【08︰20】中邦園林環境 （01855） 以每股2元定價，超額認購35.25倍，一手中籤率13.5%。

【新股IPO】中邦園林環境1855超額認購35倍　一手中籤率13.5%（附分配結果）

【07︰55】新紐科技 （09600） 以每股4.36元上限定價，香港公開發售部分共錄得33.7萬人認購，超額認購445.57倍，一手中籤率16%。

【新股IPO】新紐科技9600逾33萬人認購　超購445倍一手中籤率16% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報39.92元，跌0.53元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.85元，跌7.65元或1.3%。

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【07︰30】美股高開低走，道指及標指早段再創新高，惟受累歐美疫情持續惡化，英國宣布全國封城，道指曾倒跌724點，最終收報30223點，跌382點或1.25%。標指收報3700點，跌55點或1.48%；納指收報12698點，跌189點或1.47%。

港股ADR收報27135點，跌337點或1.2%，恒指夜期收市跟跌321點，收報27167點，低水306點。

道指跌382點港股ADR跌337點　紐約期金升2.7%

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責任編輯︰梁浩碩

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