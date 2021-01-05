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【港股市況】恒指黑期跌277點　道指期貨升26點（不斷更新）

股市 09:07 2021/01/05

分享：

港股市況不斷更新

美股高開低走，道指跌382點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開337點，恒指料開報27135點。滙豐 （00005） ADR折合報39.92元，跌0.53元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.85元，跌7.65元或1.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【09︰05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購，淨回籠1300億元人民幣。

【08︰45】恒指黑期跌277點，報27223點，道指期貨升26點，報30130點。

【08︰40】藥明生物 （02269） 主要股東Biologics Holdings配售1.02億股，配售價每股96.5元，較上日收市價折讓近6.5%，套現98億元。

藥明生物主要股東折讓6.5%減持2.5%股權　套現98億元

【08︰20】中邦園林環境 （01855） 以每股2元定價，超額認購35.25倍，一手中籤率13.5%。

【新股IPO】中邦園林環境1855超額認購35倍　一手中籤率13.5%（附分配結果）

【07︰55】新紐科技 （09600） 以每股4.36元上限定價，香港公開發售部分共錄得33.7萬人認購，超額認購445.57倍，一手中籤率16%。

【新股IPO】新紐科技9600逾33萬人認購　超購445倍一手中籤率16% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報39.92元，跌0.53元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.85元，跌7.65元或1.3%。

更多ADR收市：

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    +2

【07︰30】美股高開低走，道指及標指早段再創新高，惟受累歐美疫情持續惡化，英國宣布全國封城，道指曾倒跌724點，最終收報30223點，跌382點或1.25%。標指收報3700點，跌55點或1.48%；納指收報12698點，跌189點或1.47%。

港股ADR收報27135點，跌337點或1.2%，恒指夜期收市跟跌321點，收報27167點，低水306點。

道指跌382點港股ADR跌337點　紐約期金升2.7%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 中邦環境（01855） 藥明生物（02269） 騰訊控股（00700） 新紐科技（09600） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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