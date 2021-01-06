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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】騰訊ADR阿里巴巴美股齊升　恒指夜期收市升197點（不斷更新）

股市 03:52 2021/01/06

分享：

港股市況不斷更新

夜期收市升197點，收報27761點，高水111點。藍籌股ADR大升，帶動夜期表現，騰訊ADR較港高1.7%，阿里巴巴ADR高3.8%，中石油ADR高2.2%。

美股大震盪，港股表現卻相對強韌，恒指更趁滬深300指數重返2015年「大時代」高位之際午後倒升，最終報27649點，177點或0.6%。焦點股方面，港交所  （00388）  升逾3%創新高、中移動  （00941） 在ADR退市風險減低下漲5%、中芯國際  （00981） 遭MSCI剔出指數挫近一成。外圍市況反彈，恒指短期有望挑戰28000點大關。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【2021展望】張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）

【美國制裁】富時羅素周四起再從全球股票指數剔出3中資股　中芯、聯通、南京熊貓上榜　

【限聚令】林鄭月娥：放寬防疫措施毋須「清零」　通知受查冊人士防「傷害」

即市走勢：

【03︰00】夜期收報27761點，升197點，高111點。

【02︰28】恒指夜期升199點，報27763點，高水113點。

【0︰06】夜期升25點，阿里巴巴美股較港高2.8%，京東ADR較港高6.3%。

【23︰23】中移動ADR暫升約9%、恒指夜期報27583點，升19點，低水67點。

【22︰33】美股道指、標指開市微彈，ADR除牌風險緩和的中移動ADR （美：CHL）早段升約12%、恒指夜期走勢則較落後，報27538點，跌26點，低水112點。

【21︰44】恒指夜期報27520點，跌44點，低水130點。

【20︰19】三大電訊股ADR盤前反彈，中移動ADR盤前升10.3%，聯通ADR盤前升15.5%，中電信ADR盤前升12.9%。

【19︰18】恒指夜期報27604點，升40點，低水46點。

【18︰30】恒指夜期升43點，低水43點。

【18︰29】高盛：阿里巴巴最熊仍值251元 估值吸引抵消監管不利

【18︰28】華融前董事長賴小民受賄判死刑　收賄18億人民幣、家中現金重3噸

【17︰48】恒指夜期報27617點，升53點，低水33點。

【16︰18】新紐科技9600、中邦環境暗盤　新紐科技曾升逾5成

【16︰10】恒生指數收報27649點，升177點。港交所 （00388） 升逾3%創新高；中移動 （00941） 升5%；中芯國際 （00981） 挫近一成。

【16︰00】恒生指數U盤前升85點，報27558點。

【15︰55】大市升幅收窄不足100點，恒生指數升82點，報27554點。

【15︰52】市場憧憬阿里健康，阿里健康股價升5%，高見22.8元。

【2021展望】富瑞上調恒指目標至32000點　2月26日恒指季檢料阿里健康、潤啤染藍（第二版）

【15︰39】中芯國際 （00981） 收市前跌逾7%，低見19.84元。

【15︰37】恒生指數尾市升約150點，報27625點。

【15︰12】港交所 （00388） 升4%，觸460元創新高。

【15︰08】內地股市午後向上，上證收升0.7%；深證升近2.2%；創業板指升近0.7%。

滬深300指數突破2015年牛市時期高點，收於13年高點，報5368點。

【14︰55】藍月亮股價繼續升　上市累升近4成

【14︰40】港股升至27600點水平，恒生指數升131點，報27603點。

【14︰29】中資電訊股午後續造好，中移動 （00941） 升近8%；聯通 （00762） 升逾9%；中電信 （00728） 升逾6%。

【14︰20】中芯國際 （00981） 跌逾4%，低見20.25元。

【14︰02】港交所 （00388） 升幅擴大，報456.8元續試高位。

【港交所股價】港交所午後新高撲460　花旗調升目標價至500元

【14︰00】港股升逾百點，恒生指數升118點，報27590點。

【13︰57】恒生指數升幅擴大至約60點，報27533點。

【13︰48】港股午後再度轉升，恒生指數升5點，報27477點。

【13︰45】中芯國際 （00981） 跌逾2%；中車 （01766） 升逾6%；中交建 （01800） 升近4%；中鐵建 （01186） 升逾4%。MSCI早前公布剔除多間中資公司股票，將於1月5日收市時生效。

【13︰40】港股跌幅收窄至約20點，報27453點。

【13︰34】港交所 （00388） 升逾2%，報453元，今早曾高見455元創新高。報道指內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）準備來港第二上市，可能會在本周末或下周初申請香港公開發售。

【新股IPO】BILIBILI傳最快本周末申請在港第二上市　集資逾20億美元

【13︰02】港股午後初段跌約75點，報27398點。

【12︰36】恒指黑期報27377點，跌123點。

【12︰00】恒生指數中午收報27388點，跌83點，中移動 （00941） 升逾半成，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；港交所 （00388） 、比亞迪 （01211） 續逆市破頂。

【11︰40】港股中午收市前跌52點，報27421點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌不足0.1%；深證升0.5%；創業板指跌近1%。

【11︰13】小米 （01810） 高見35.9元新高後，股價最新倒跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 升1.7%；美團 （03690） 升0.4%。

【11︰03】藍月亮 （06993） 升幅擴大至逾7%，高見18.38元新高。

【10︰56】大市一度轉升，恒生指數最新報27439點，跌33點。

【10︰52】紐約證交所表示，不再計劃讓三家中國電信運營商摘牌。中移動 （00941） 升逾6%；聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升逾7%。

【美國制裁】紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌　聯通升近9%

【10︰33】中移動 （00941） 升5.1%；聯通 （00762） 升6%；中電信 （00728） 升5.7%。

【10︰35】大市跌幅收窄至不足100點，恒生指數跌92點，報27381點。

【10︰33】三大中資電訊股全部轉升，中移動 （00941） 升近4%；聯通 （00762） 升近4.5%；中電信 （00728） 升4.3%。

【10︰17】農夫山泉 （09633） 升幅擴大至半成，報63.8元新高。

【富豪榜】農夫山泉再升8%破頂 創辦人鍾睒睒身家超股神巴菲特

【10︰17】中移動 （00941） 轉升0.3%，高見44.1元。

【10︰09】朝聚眼科醫療遞交上市申請　集資約15.6億

【10︰07】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 轉升近1%；美團 （03690） 跌1%；小米 （01810） 升0.5%。

【10︰05】港交所 （00388） 升近2%，升至450元水平。

【10︰02】港股跌幅收窄至約165點，報27308點。

【10︰00】騰訊 （00700） 轉升，報574元升近0.3%。

【09︰57】港交所 （00388） 升幅擴大至1.3%，高見447.8元新高。

【新股IPO】滴滴出行傳今年來港上市　目標估值高達6240億元

【09︰47】藍月亮 （06993） 升逾2%，高見17.66元創上市新高。

【09︰44】中資電訊股續跌，中移動 （00941） 跌0.8%；聯通 （00762） 跌1.6%；中電信 （00728） 跌1.9%。另外，鐵塔 （00788） 跌4.5%，破底低見1.03元。

【09︰43】港股早段跌約200點，恒生指數跌205點，報27257點。

【09︰42】比亞迪 （01211） 升2%，破頂高見228.8元。

【09︰41】中芯國際 （00981） 早段轉升近1%，高見21.8元。

【09︰40】小米 （01810） 逆市升近1%，股價高見35.75元再創新高。

【09︰37】中國東方教育 （00667） 股價跌一成。銷售文件指，中國東方教育股東擬以每股16.2至17元，配售4800萬股，折讓最多9.8%。

【配股潮】中國東方教育股東折讓最多近一成配股套逾7億　股價跌近一成

【09︰36】圓通國際 （06123） 發盈喜，股價飈升3成，高見6.61元。圓通國際公布，預期集團2020年度收益及純利大幅增加，純利按年上升不少於6倍。

圓通國際盈喜飈逾3成　疫情帶動海外貨運業務全年多賺6倍

【09︰34】農夫山泉 （09633） 逆市升逾3%，股價高見62.5元續創新高。

【09︰33】港交所 （00388） 逆市升0.5%，高見444.4元創上市新高。

【09︰30】錦欣生殖  （01951）  配股，股價跌逾8%。根據銷售文件，有股東計劃以配售價每股14.9元至15.2元，配售8000萬股，折讓最多7.6%。

【配股潮】錦欣生殖股東折讓至多7.6%配股　套現逾12億元

【09︰26】海吉亞醫療  （06078） 跌半成。海吉亞醫療股東配股，據銷售文件，海吉亞醫療股東擬以每股48至49元，配售1,615萬股，折讓最多7.5%。

【配股潮】海吉亞醫療股東折讓最多7.5%配股 套現近8億元、今早跌5%

【09︰20】恒生指數低開191點，開報27281點。阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 分別跌3%。

【09︰14】即月期指開報27250點，跌238點或逾0.8%。

【09︰05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購，淨回籠1300億元人民幣。

【08︰45】恒指黑期跌277點，報27223點，道指期貨升26點，報30130點。

【08︰40】藥明生物 （02269） 主要股東Biologics Holdings配售1.02億股，配售價每股96.5元，較上日收市價折讓近6.5%，套現98億元。

藥明生物主要股東折讓6.5%減持2.5%股權　套現98億元

【08︰20】中邦園林環境 （01855） 以每股2元定價，超額認購35.25倍，一手中籤率13.5%。

【新股IPO】中邦園林環境1855超額認購35倍　一手中籤率13.5%（附分配結果）

【07︰55】新紐科技 （09600） 以每股4.36元上限定價，香港公開發售部分共錄得33.7萬人認購，超額認購445.57倍，一手中籤率16%。

【新股IPO】新紐科技9600逾33萬人認購　超購445倍一手中籤率16% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報39.92元，跌0.53元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.85元，跌7.65元或1.3%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股高開低走，道指及標指早段再創新高，惟受累歐美疫情持續惡化，英國宣布全國封城，道指曾倒跌724點，最終收報30223點，跌382點或1.25%。標指收報3700點，跌55點或1.48%；納指收報12698點，跌189點或1.47%。

港股ADR收報27135點，跌337點或1.2%，恒指夜期收市跟跌321點，收報27167點，低水306點。

道指跌382點港股ADR跌337點　紐約期金升2.7%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 中邦環境（01855） 藥明生物（02269） 騰訊控股（00700） 新紐科技（09600） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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