【股東減持】藥明生物主要股東減持　配售1.02億股 套現近100億

藥明生物（02269）公布，主要股東WuXi Biologics Holdings（下稱Biologics Holdings）計劃減持手上1.02億股藥明股份，相當於公司已發行股總額約2.50%，配售價96.5元，較昨日（4日）收市價103.2元，折讓6.5%，集資額約98億元，Biologics Holdings已跟摩根士丹利訂立大宗交易協議。，

截至公告日期但於配售完成前，Biologics Holdings持有藥明9.45億股股份，佔公司已發行股總額約23.14%。董事長兼非執行董事李革控制Biologics Holdings已發行股約21.44%，及其股東大會約57.71%的表決權。

假設配售將按預期完成，Biologics Holdings持有的公司股權將由公司已發行股總額約23.14%，減少至約20.64%，且Biologics Holdings將繼續為公司主要股東。

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記者：李兆明