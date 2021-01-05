▲ 【新股IPO】中邦園林環境1855超額認購35倍 一手中籤率13.5%（附分配結果）

中邦園林環境 （01855） 公布招股結果，中邦園林環境以每股2元定價，集資淨額5470萬元，中邦園林環境一手中籤率13.5%，抽25手（50,000股）穩獲一手。【分配結果】

中邦園林環境配發結果及招股詳情

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中邦園林環境於香港公開發售部分共有近2.42萬人認購，超額認購35.25倍，國際配售部分獲小幅超額認購。

集資所得款項的14.8%元用於在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處，包括租用辦公場所、購買辦公用品和設備及招聘人員的開支；23.7%將用作即將開始的長春動物園項目的建設工程的前期成本；約26.1%用於投資烏蘭浩特市天驕天駿旅遊開發有限公司；7.4%將用於購置集中化的ERP系統；18%用於償還將於2021年8月到期的3000萬元人民幣銀行貸款；10%用作集團的一般營運資金。

中邦園林環境於1月6日掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩