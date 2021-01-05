▲ 道指跌382點港股ADR跌337點 紐約期金升2.7%

道指跌382點

美股高開低走，道指及標指早段再創新高，惟受累歐美疫情持續惡化，英國宣布全國封城，道指曾倒跌724點，最終收報30223點，跌382點或1.25%。標指收報3700點，跌55點或1.48%；納指收報12698點，跌189點或1.47%。

港股ADR跌337點

港股ADR收報27135點，跌337點或1.2%，滙豐 （00005） ADR折合報39.92元，跌0.53元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報564.85元，跌7.65元或1.3%。恒指夜期收市跟跌321點，收報27167點，低水306點。

油價跌逾1%

國際油價跌逾1%。油組及盟友未就進一步減產達成協議，紐約期油收報47.62美元，跌0.90元或1.9%；布蘭特期油收報51.09美元，跌0.71美元或1.4%。

美滙指數先跌後回順

市場避險情緒升溫，美元先跌後回順，美滙指數跌至89.415逾兩年半低位後回順至89.9水平，最新報89.91。歐元兌美元報1.2252；美元兌日圓報103.12。

美國十年期債息報0.91厘。

紐約期金升2.7%

美元下跌，金價上升，紐約期金收報1946.6美元，升51.5美元或2.7%。現貨金於1944美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩