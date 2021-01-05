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【美股收市】道指收復逾半失地 仍挫382點 美元喘穩金價漲

股市 05:11 2021/01/05

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美股於2021年首個交易日高開低走，道指及標指早段再創新高，但不久掉頭急瀉，受累歐美疫情持續惡化，英國宣布全國封城，消息利淡股市表現。道指中段跌幅一度擴大至724點，尾市收復逾半失地，3萬點心理關口失而復得，但仍是自2016年以來首次開局錄得跌幅。
道指收報30223點，跌382點或1.25%。標指收報3700點，跌55點或1.48%；納指收報12698點，跌189點或1.47%。
可口可樂（美：KO）與波音（美：BA）拖累大市，可口可樂股價下滑3.83%，波音挫5.29%，此前有證券商下調波音投資評級。
大型科技股受壓，蘋果、微軟分別跌2.47%和2.13%。電動車及相關概念股逆市造好，但升幅收窄，Tesla（美：TSLA）股價漲3.42%，再創新高。Tesla早前公布了去年交付量為49.955萬輛電動車，稍為未及早前定下的50萬輛目標。

盡管歐美繼續推進新冠疫苗接種，惟疫情持續惡化，美國感染個案突破2000萬宗，在過去一周平均每33秒就有人染疫亡 ;疫情趨向嚴重，政治局勢變化仍是美股短綫風險所在，市場關注包括美國總統選舉人票點算結果、佐治亞州參議院席位選舉等重大政治事件。

市場避險情緒升溫，美元從兩年半低位回升，收復大部分跌幅，美滙指數報89.92；盤中低見89.42。現貨金急飆1.87%，報1933.5美元。

美國製造業PMI從11月的56.7，升至12月終值的57.1，為2014年9月以來最高，顯示製造業向好。其後出爐的11月建築開支按月升0.9%，稍遜於分析師預測的1%升幅。

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責任編輯：柯志宏

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美滙 佐治亞 英國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 PMI 疫情

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