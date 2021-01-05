【新股IPO】醫渡科技2158近期新股最熱 明日截飛 暫借出近1954億元孖展額 超購474倍

本周有10隻新股截飛，不過綜合本地券商借出的孖展數據可見，內地醫療大數據及人工智能企業醫渡科技（新上市編號：02158）最受投資者歡迎，該股將於明日截飛，而在今日截飛的孖展亦大收旺場，綜合本地券商數據，醫渡科技錄得孖展額近1,954億元，相當於公開發售部分超額認購約474倍。

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醫渡科技自上周四開始至本周四（7日）招股，1月15日掛牌，每手100股，入場費約2,656.5元，聯席保薦人為高盛及中金公司。高盛日前發表報告給予醫渡科技估值介乎293億至403億元，相當2023年9至12倍的市銷率。

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此外，醫渡科技的其中一個誘人之處，正是在今次上市引入的8名基石投資者中，包括了騰訊（00700），合共認購2.1億美元等值股份。

醫渡科技主要從事提供由大數據和人工智能技術支援的醫療解決方案，集團主要向醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者、以及監管機構等醫療行業參與者提供服務。據集團引用市場數據指出，以2019年收入計，醫渡科技在中國同業中排名第一，市場份額約為5%。

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記者：張以正