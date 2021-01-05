【新股IPO】醫渡科技2158近期新股最熱 暫計孖展借出逾2000億 超購393倍

本周有10隻新股截飛，不過綜合本地券商借出的孖展數據可見，醫渡科技（新上市編號：02158）最受投資者歡迎，至今累計借出逾2000億元孖展，相當於公開發售部分超額認購約393倍。

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醫渡科技自上周四開始至本周四（7日）招股，1月15日掛牌，每手100股，入場費約2,656.5元，聯席保薦人為高盛及中金公司。

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此外，醫渡科技的其中一個誘人之處，正是在今次上市引入的8名基石投資者中，包括了騰訊（00700），合共認購2.1億美元等值股份。

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記者：張以正