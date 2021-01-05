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【英國疫情】英國宣布全國封城　料直到2月中

股市 05:13 2021/01/05

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英國疫情惡化，首相約翰遜據宣布全英格蘭，實施類似去年3月封鎖。（法新社資料圖片）

英國首相約翰遜表示，全國近5600萬人重回封城防疫狀態，可能直到2月中旬，以試圖減低感染率，措施包括周三起關閉中小學、在家工作，除了運動、基本購物及醫療外，限制外出，新措施類似去年3月下旬至6月所推出的措施。約翰遜指，周一約有27000名新冠肺炎確診者在醫院醫治，比去年4月第一波爆發多40%。在宣布封城不久，英格蘭、蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭已將新冠肺炎警戒級別升至最高的第五級。

英國周一新增58,784宗新型肺炎確診個案，再創單日新高，亦是連續七日錄得超過5萬宗病例，再多407名患者不治。

較早前消息已指出，首相約翰遜發表電視講話，公布新的防疫措施。包括全英格蘭當地星期二起，實施類似去年3月時的封鎖，大部分學校將會關閉，並要求民眾盡可能在家工作。報道說，英國國會將於星期三開會，討論有關措施。

唐寧街首相府說，約翰遜非常清楚，現在必須採取進一步措施，以遏制確診病例上升趨勢，保護醫療系統，並挽救生命。

蘇格蘭首席部長施雅晴早前宣布，在蘇格蘭實施去年春季以來最嚴格的封鎖，民眾如非必要，必須留在家中。

【英國疫情】英國新冠警報級別 上調至最嚴厲第五級

【新冠疫情】英國連續六日新增5萬宗確診 約翰遜：將毫無疑問地實施更嚴厲封鎖

責任編輯：李勝君

英國國會 在家工作 施雅晴 約翰遜 疫情 英國廣播公司 蘇格蘭 英國 新冠肺炎疫情

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