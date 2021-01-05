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【美股前瞻】VP Bank︰基本面向好　美股仍有上漲空間

股市 07:00 2021/01/05

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Felix Brill認為，美股今年仍然有一定上漲空間。

美股於新一年首個交易日表現欠佳，市場關注在新冠疫情尚未消退下，股市能否繼續維持高位。歐洲老牌私人銀行VP Bank投資總監Felix Brill認為，雖然環球股市在去年已經歷一輪反彈，但預計美股於2021年仍然有上漲的空間，主要受全球經濟復甦，企業盈利改善等基本因素推動。

Felix Brill表示，全球經濟在新一年將不止是反彈，而是踏入復甦（recovery），並由去年的「預期盈利增長」變為「實際出現盈利增長」，並繼續支撐股市。在資產配資上，他亦建議根據情況增持股票的比重，重點關注受惠於氣候變化、綠色城市等概念的股票。

關注氣候變化、綠色城市等長綫投資主題

他解釋稱，各國紛紛就應對氣候問題推出政策；綠色城市的長遠趨勢持續，人口流向大城市，推動新能源、城市建設、電動交通等概念，可持續發展將會成為長遠受惠的投資主題。數碼化為科技行業大趨勢，他指出，過去一年Facebook（美︰FB）、亞馬遜（美︰AMZN）等大型科技股表現強勁，整體而言繼續看好科技及醫療等新趨勢行業。不過，相對於押注大型科技股繼續上揚，他較偏好中小型企業，認為有機會追落後。

美股創下二戰以來最強「年底升浪」，見下【下一頁】

受聯儲局放水、貿易及財政赤字等因素影響，美元表現續弱。Felix Brill亦繼續看淡美元，亦建議投資者做對沖，可以考慮多元化的投資組合。

相關文章︰ 【美股焦點】拼多多22歲員工加班猝死　「用命換錢」言論惹爭議刪文致歉　股價挫4%

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記者︰侯景成

美股 可持續發展 新能源 科技行業 股票

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