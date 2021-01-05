油組開會討論2月增產 沙特籲謹慎行事

▲ 沙特能源大臣表示，疫苗面世使石油市場恢復樂觀，惟OPEC +必須保持警惕和未雨綢繆。（法新社資料圖片）

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在周一網絡會議上表示，即使石油市場顯露隧道盡頭的曙光， 石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）也不能放鬆警惕。

周一國際油價先升後跌，紐約期油徘徊47至49美元；倫敦布蘭特期油在50美元上方爭持，早段曾升穿53美元。

他指出，疫苗面世使石油市場恢復樂觀，惟OPEC +必須保持警惕和未雨綢繆，仍需付出大量努力，須保留靈活性以適應市場需求。現時不少成員國指市場太弱，無法吸收更多原油；而俄羅斯則公開支持2月增加石油供應。

不過，伊拉克12月份原油出口量增加，可能超過了該國的OPEC配額，對於周一會面討論是否增加石油產量的各大產油國來說，可能會帶來麻煩。

根據彭博滙編的油輪追蹤和港口代理數據，作為石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國的伊拉克，上月原油出口量攀升了4%，至每天326萬桶。一方面近期油價上漲，另一方面新的疫情封鎖措施可能會限制需求，OPEC及其盟友正考慮是否進一步增加石油產量。

上月，由沙特和俄羅斯牽頭的OPEC+聯盟同意在1月份縮小減產幅度每天50萬桶，並將於周一會晤，考慮是否在2月以同樣幅度縮小減產規模。雖然OPEC+預計要從本月開始才會增產，但是其協議的確給伊拉克等在先前幾個月超過產量限制的國家，有更多時間在未來進行彌補。

諮詢公司Rapidan Energy Group的總裁Bob McNally表示，隨著產油國開始增產，可能會有更多的國家超過配額。他接受彭博電視採訪時表示，俄羅斯和伊拉克是迄今為止超額幅度最大的國家。

【油組減產】油組及盟友明年1月起縮每日減產規模至720萬桶 國際油價上升

責任編輯：李勝君