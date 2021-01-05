  • 18°C
香港時間 : 2021105日 (二) 01:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

油組開會討論2月增產 沙特籲謹慎行事

股市 01:15 2021/01/05

分享：

沙特能源大臣表示，疫苗面世使石油市場恢復樂觀，惟OPEC +必須保持警惕和未雨綢繆。（法新社資料圖片）

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在周一網絡會議上表示，即使石油市場顯露隧道盡頭的曙光， 石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）也不能放鬆警惕。

周一國際油價先升後跌，紐約期油徘徊47至49美元；倫敦布蘭特期油在50美元上方爭持，早段曾升穿53美元。

他指出，疫苗面世使石油市場恢復樂觀，惟OPEC +必須保持警惕和未雨綢繆，仍需付出大量努力，須保留靈活性以適應市場需求。現時不少成員國指市場太弱，無法吸收更多原油；而俄羅斯則公開支持2月增加石油供應。

不過，伊拉克12月份原油出口量增加，可能超過了該國的OPEC配額，對於周一會面討論是否增加石油產量的各大產油國來說，可能會帶來麻煩。

根據彭博滙編的油輪追蹤和港口代理數據，作為石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國的伊拉克，上月原油出口量攀升了4%，至每天326萬桶。一方面近期油價上漲，另一方面新的疫情封鎖措施可能會限制需求，OPEC及其盟友正考慮是否進一步增加石油產量。

上月，由沙特和俄羅斯牽頭的OPEC+聯盟同意在1月份縮小減產幅度每天50萬桶，並將於周一會晤，考慮是否在2月以同樣幅度縮小減產規模。雖然OPEC+預計要從本月開始才會增產，但是其協議的確給伊拉克等在先前幾個月超過產量限制的國家，有更多時間在未來進行彌補。

諮詢公司Rapidan Energy Group的總裁Bob McNally表示，隨著產油國開始增產，可能會有更多的國家超過配額。他接受彭博電視採訪時表示，俄羅斯和伊拉克是迄今為止超額幅度最大的國家。

【油組減產】油組及盟友明年1月起縮每日減產規模至720萬桶　國際油價上升

責任編輯：李勝君

 

疫情 紐約期油 布蘭特期油 俄羅斯 伊拉克 疫苗 石油輸出國組織 石油

上一篇文章

【美股市況】2021年首個交易日　道指挫逾600點、失守3萬大關　納指跌2.2%（不斷更新）

下一篇文章

【台積電TSMC】台積電股價破頂　外媒料上季資本開支達破紀綠200億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1617億超購393倍　吳奇隆稻草熊孖展171億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1617億超購393倍　吳奇隆稻草熊孖展171億（不斷更新）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【開市9點半】醫渡科技IPO逾千億孖展　中移動等電訊商ADR規模約200億人幣　中證監：摘牌直接影響有限
【開市9點半】醫渡科技IPO逾千億孖展　中移動等電訊商ADR規模約200億人幣　中證監：摘牌直接影響有限