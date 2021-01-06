【數碼轉型】了解混合雲三大挑戰　迎接疫後新常態

雲端運算已經成為商業策略不可或缺的一部分，而在全球疫情下，企業加速數碼化轉型，謹慎選擇雲端解決方案的同時也著重方案所帶來挑戰，包括效能、安全及合規性，以及成本問題。早前研究公司Forrester的一份調查1顯示，超過七成的亞太企業已經實行或者正在擴展其內部私有雲及公用雲架構。超過六成亞太企業，採取混合雲環境策略。



【Bitcoin】比特幣價格飆升 專家：背後3大網絡安全危機



【時代終結】Adobe Flash停止支援 官方建議用戶盡快移除

混合雲環境融合了公用雲和私有雲以及本地基礎架構的益處，同時降低了IT基礎建設的壓力，使企業能夠獲得靈活性並推動創新。而數據是不少互聯網業務最核心的價值。因此，關於數據管理的主要討論已經從大規模遷移到雲端，轉到如何在混合雲環境中管理儲存於不同位置的數據。雖然混合雲環境可以憑藉更大的靈活性、控制能力、更高的性能和可擴展性，但它也帶來一些重大挑戰，企業需要應對這些挑戰才能充分利用其優勢。

複雜的數據來源

在混合雲環境中，企業通常缺乏對業務和內部流程的清晰概述，大部份的企業都還停留在「不了解數據放在哪裡」、「不知道數據如何運用」的階段。對於每次查詢，他們都必須手動定位和提取不同來源的數據，並對其進行處理及分析成有意義的業務見解。這個過程既費時又麻煩。



【機器學習】科學家透過AI發現月球隕石坑 節省曠日廢時過程



蘋果強制下架私人室內派對App 防止民眾聚會散播病毒

安全和合規性

此外，混合雲環境還會帶來額外的安全性和合規性問題。在分散的數據，IT專業人員需要保護傳輸中的數據，確保所有數據存儲服務符合當地法律法規，並需要在現有技術中添加新的平台和解決方案，以應付陳出不窮的網絡安全威脅。

成本超支

雖然雲端安全風險仍然是企業最大的擔憂，但IT開支和成本超支絶對不容忽視。雲端遷移經常被吹捧為一種節省企業成本的方法，但對於那些難以有效管理多個雲端平台、內部基礎架構、數據管理以及各項整合服務的企業，額外的費用可能堆積如山，成為企業均常支出的一大負擔。

然而，混合雲環境即使存在這些挑戰，但大多數企業仍然是無法拒絕混合雲所帶來的莫大益處。企業需要找到正確的方法來應對上述挑戰，他們需要考慮到，企業結構本身可能是複雜多變，「一刀切

的方法很少奏效。遂步了解及處理不同數據來源，可從而解決數據缺乏監管的問題，並緩解潛在的安全問題，這就是混合雲希望帶領企業解決現時數據管理的一大難題。