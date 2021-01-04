【新冠肺炎】港鐵車站客務中心外判員工確診　曾於炮台山及天后站工作

▲ 港鐵一名外判員工確診新冠肺炎。

港鐵公司（00066）公布，於周一（4日）晚上獲悉一名車站客務中心外判承辦商員工確診感染新冠肺炎，該員工曾在炮台山站及天后站工作，上班期間一直有佩戴口罩，最後當值日期為1月2日。港鐵會根據衞生防護中心的指引，追蹤可能被界定為密切接觸者，並作出相應措施，提醒所有員工加強注重個人衞生。

日本疫情嚴峻，首相菅義偉考慮宣布緊急狀態，見【下一頁】

該名客務中心外判承辦商員工，日常主要負責後勤管理工作，亦會在有需要時在客務中心工作。他在客務中心工作時有按規定戴上口罩，而客務中心亦有膠板分隔乘客。因其親友初步確診感染，他早前獲當局安排接受隔離檢疫。公司知悉其確診後，已即時安排以「1比49漂白水」，徹底清潔及消毒過去一段期間他曾工作過車站的相關範圍。

為審慎起見，公司亦會安排以｢雙氧水霧化消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒。港鐵續稱，會與當局繼續保持緊密聯繫，配合衞生當局的抗疫工作。

相關文章︰【輝瑞疫苗】傳復星醫藥與BioNTech於內地建新冠疫苗生產基地

【國產疫苗】國藥新冠疫苗獲批准有條件上市 明年產量或達10億劑（第二版）