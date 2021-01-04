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【英國王室】英女王今年迎95歲大壽 英國將推出5英鎊紀念幣

Hot Talk 23:38 2021/01/04

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英國女王伊莉莎白二世今年4月將迎來95歲大壽，為英國最長壽、在位時間最長君主。

英女王伊麗莎白二世今年4月將迎來95歲大壽，也是英國最長壽、執政時間最長的君主。為慶祝女王生日，英國將在今年推出新版的5英鎊紀念幣，紀念幣上將刻上「my heart and my devotion（我的心和我的奉獻）」文字，出自1957年伊麗莎白二世第一次聖誕致辭。

當年31歲的伊麗莎白二世第一次在電視上作聖誕致辭，她表示，昔日的君主在戰場上帶領士兵，「但今日已大有不同，我不能帶領你們投身戰場，我也無法為你們帶來法律或執法，但我可以做些其他事情，我可以給你們我的心，以及將我奉獻給這片古老的土地和這片土地上的人民。」

Today things are very different. I cannot lead you into battle， I do not give you laws or administer justice， but I can do something else， I can give you my heart and my devotion to these old islands and to all the peoples of our brotherhood of nations.

英國的5英鎊紀念幣一般會留給王室慶祝活動，今年除了紀念英女王95歲生日的紀念幣外，英國也會推出其他4款紀念幣，包括慶祝蘇格蘭小說家Walter Scott誕辰250周年的2英鎊幣，紀念科幻小說作家H.G. 威爾斯（HG Wells）逝世75周年的2英鎊幣。

另外還有慶祝英國現代硬幣推出50周年的50便士紀念幣，以及紀念發明家貝爾德（John Logie Baird）逝世75周年的50便士紀念幣。

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編輯：陳健婷

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