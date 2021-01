【英國王室】英女王今年迎95歲大壽 英國將推出5英鎊紀念幣

英女王伊麗莎白二世今年4月將迎來95歲大壽,也是英國最長壽、執政時間最長的君主。為慶祝女王生日,英國將在今年推出新版的5英鎊紀念幣,紀念幣上將刻上「my heart and my devotion(我的心和我的奉獻)」文字,出自1957年伊麗莎白二世第一次聖誕致辭。

當年31歲的伊麗莎白二世第一次在電視上作聖誕致辭,她表示,昔日的君主在戰場上帶領士兵,「但今日已大有不同,我不能帶領你們投身戰場,我也無法為你們帶來法律或執法,但我可以做些其他事情,我可以給你們我的心,以及將我奉獻給這片古老的土地和這片土地上的人民。」

Today things are very different. I cannot lead you into battle, I do not give you laws or administer justice, but I can do something else, I can give you my heart and my devotion to these old islands and to all the peoples of our brotherhood of nations.